Nagyot robbant a sörpiac prémium szegmense

A Magyar Sörgyártók Szövetsége által végzett sörpiaci elemzés szerint 2018-ban 1,3 százalékkal több, összesen 6,29 millió hektoliter sört értékesített Magyarországon az öt vezető sörgyártó: a Borsodi Sörgyár Kft., a Dreher Sörgyárak Zrt., a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., a Carlsberg Hungary Kft., valamint a Sörszövetség értékeléséhez adatközlésével hozzájáruló Pécsi Sörfőzde Zrt. – derül ki a Magyar Sörgyártók Szövetségének közleményéből.

Ez hetvenhatezer hektoliter forgalom növekedés 15 millió palackkal több sör elfogyasztását jelenti a tavalyi évben.

A sörpiacon 2018-ban is folytatódott a dinamikus átrendeződés az egyes szegmensek között. A prémium és szuper prémium sörök eladásának növekedése robbanásszerű volt, a tavalyi évben 24 százalékkal több fogyott, mint 2017-ben. A középkategóriás termékek eladása csekély mértékben, mintegy 1 százalékkal csökkent, a gazdaságos, saját márkás sörök piacának szűkülése tovább gyorsult. Ez utóbbi termékek piacára a vezető gyártók tavaly már 8 százalékkal kevesebbet szállítottak.

– mondta dr. Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója.

2018-ban folytatódott a növekedés az ízesített és az alkoholmentes sörök értékesítésében is. Az ízesített sörök 317 ezer hektoliterre nőtt forgalma 5 százalékos bővülésnek felel meg. Az alkoholmentes szegmens értékesítése újabb csúcsot döntött, a kategória mérete 116 ezer hektoliterre nőtt 2018 során.

A minőségi sörök iránti növekvő kereslet itthon is meghatározza a gyártási kultúra fejlődésének irányát. Az elmúlt években folyamatossá vált a söripari innováció, a kézműves söröket készítők kísérletező kedve pedig további inspirációt adott a nagyobb üzemeknek is. A termelésben végrehajtott fejlesztések olyan minőségi termékeket eredményeznek, amelyek a legmagasabb elvárásokat is ki tudják elégíteni