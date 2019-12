Nem lehetetlen a külföldi terjeszkedés sem a hazai kkv-knak

Számos hazai vállalkozás számára reális cél és komoly kitörési lehetőség lenne a külföldi piacra való terjeszkedés, azonban a határok átlépése összetett gazdasági, szakmai feladat a hazai start-upok, potenciális vállalkozók és a kkv-k számára. Éppen e célból valósult meg a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség szervezésében a CORD projekt, amely az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében ösztönözte ezt a célcsoportot a magyar-szlovák határon átnyúló együttműködésre, üzleti kapcsolatok kialakítására.

A meghirdetett programhoz 400 hazai és szlovák cég csatlakozott, akik 17 képzésen, előadáson, illetve B2B üzleti rendezvényen vehetett részt az elmúlt másfél évben. A tapasztalatokról a HEPA CORD nagykövetével, a glutén, laktóz és hozzáadott cukortól mentes termékek gyártásával foglalkozó Mentes ügyvezetőjével, Oltványi Zsolttal beszélgettünk.

Oltványi Zsolt hat évvel ezelőtt alapította egy üzlettársával a Mentest (bejegyzett néven: Vita Stilo Hungary Kft.), amely kifejezetten glutén, laktóz és hozzáadott cukortól mentes termékek gyártásával foglalkozik. A cég hétféle termékcsoportban van jelen, így nehéz meghatározni, hogy kik a valódi konkurenseik.

A legkeresettebb édességeiknek az isler, a linzer, a lúdláb és a feketeerdő ízesítésű süteményeik számítanak, míg a pékáruk esetében a zsemle, a kenyér és a bagett. A Mentes évente 240-250 ezer darab terméket értékesít országszerte, amellyel 2018-ban közel 150 millió forintos árbevételt realizált a 26 fős vállalkozás.

A zuglói kkv 2013 óta alapvetően a hazai piacra fókuszált, kezdetben a bioboltokban és a szakintézményekben látták a potenciált, de később B2B kapcsolatok révén elkezdtek terjeszkedni az országban, így már számos helyre, közel 180 ügyfélnek szállítanak terméket.

Jelenleg a Cafe Frei kávézólánc számít az egyik legnagyobb vásárlójuknak, akiknek havi szinten 10-15 ezer süteményt készítenek. A multi üzletláncok szegmensében Oltványi nem lát lehetőséget, elmondása szerint az árazásuk miatt nem illenek bele abba a világba. A Mentes termékei nem bírják el ugyanis a 2-2,5 százalékos szorzót, a multik pedig nem szeretnek árrés tömegben gondolkodni.

A hazai sikerek a nemzetközi terjeszkedés lehetőségét is felvetették a Mentes tulajdonosaiban, azonban a többi hazai kkv-hoz hasonlóan az ő esetükben is a teljesen ismeretlent jelentette ez a terep. A tapogatódzás eredményeként talált rá Oltványi a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség által szervezett Exportakadémiára, amely kifejezetten a kkv-szektor szereplőit látta el hasznos tanácsokkal az export kapcsán. Ez kellett ahhoz is, hogy a tulajdonosok belássák: az alapelképzelésük – miszerint a német, holland, spanyol területek lehetnek az elsődleges célpiacaik – tévesek, és sokkal optimálisabb lenne a környező országokban, így elsőként Szlovákiában piacra lépni. Ez ugyanis két szempontból: logisztikailag és az üzletág kiaknázatlansága miatt is ideális választás.

„A HEPA képzései hívták fel a figyelmet azokra a lépésekre, amelyeket érdemes megtenni azelőtt, hogy exportra szánnánk magunkat, így például szituációs gyakorlatokon keresztül tanulhattuk meg azt, hogyan kell egy piacot feltérképezni. A konkrét megvalósításban pedig nagy szerepe volt annak, hogy elnyertük az ügynökség által meghirdetett, külföldi piacra lépést segítő VEKOP pályázatot, amely a piackutatás finanszírozásában nyújtott segítséget” – mondja Oltványi Zsolt. – „A támogatás megfelelő fedezetet teremtett arra, hogy felmérjük Szlovákiát, amelynek üzleti szempontból több fontos hozadéka volt. Kiderült például, hogy északi szomszédunknál még a cukormentesség a hívószó az alternatív módon étkezők számára, a gluténmentesség, amely itthon első számú szempont, kevésbé érdekes.”

Az Exportakadémiának köszönhetően a HEPA a CORD projektbe – amelyet az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében szerveztek – nagykövetként vonta be Oltványit, aki a tapasztalatairól is beszélt több alkalommal az érdeklődőknek. Mint ismert, az exportfejlesztési ügynökség a CORD projekt során a hazai start-upokat, potenciális vállalkozókat és a kkv-kat ösztönözte a külföldi piacra lépésben.

A meghirdetett projekthez 400 hazai és szlovák cég csatlakozott, akik 17 képzésen, előadáson, illetve B2B üzleti rendezvényen vehettek részt az elmúlt másfél évben,

melynek keretében a gyakorlati tapasztalatok mellett a networking is fontos tudást, kapcsolati tőkét adott a vállalkozóknak. Ezt megerősítette Oltványi is, akinek a szlovák terjeszkedésben egy HEPA rendezvényen megismert helyi vállalkozó segít.

A Mentes ennek hatására már elkezdte a piacra lépést, terveik szerint 2020-ban az összbevételük 20 százaléka származhat Szlovákiából. A közép-kelet európai bővülés keretében következő lépésként Románia felé nyithatnak, de addig is jelentős hangsúlyt fektetnek a termékfejlesztésre, a megújulásra.

A mai társadalmi, illetve vállalkozói környezet olyan gyorsan változik, hogy azok a cégek, amelyek nem nyitottak az újra, nem keresik a lehetőségeket, és csak a jelenlegi tudásuk alapján próbálják a vállalkozásukat, termékeiket, szolgáltatásaikat fejleszteni, nem tudják tartani a lépést az igényekkel. Ezt láttam a saját konkurenseinknél is: aki nem fejlődik folyamatosan, nem fejleszt új terméket, az nem is tud növekedni

– vélekedik Oltványi.

„Saját tapasztalatból mondom, hogy a külföldi piacra lépéshez rendkívül stabil szakmai háttér és megfelelő ismeret szükséges, és csak akkor érdemes exportban gondolkodni, amennyiben ezek rendelkezésre állnak. De mielőtt rászánnánk magunkat, bátran kérjük a HEPA segítségét, mert a képzéseik, programjaik által jóval felkészültebben vághatunk bele a projektbe, s nem a saját bőrünkön kell megtapasztalnunk, hogy mik lehetnek a buktatók.”