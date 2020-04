Rengeteget vásárolunk online

Kenyérsütő, hajvágó és kerti szerszámok – úgy tűnik, ezeket kezdték el hiányolni háztartásukból a magyarok, amikor berendezkedtek a karanténéletre. Mint a MediaMarkt friss forgalmi adataiból kitűnik, némely ilyen slágertermék iránt hirtelen egy átlagos hónap forgalmához képest megötszöröződött a kereslet a járvány következtében. Sokan ugyanakkor továbbra is betérnek az áruházakba az otthoni munkavégzéshez, vagy éppen a kávészünethez szükséges eszközökért.

Érezhetően hatott a „Maradj otthon!” felszólítás, ugyanakkor sokan szembesülhettek azzal, hogy a családjuknak nincs meg minden szükséges eszköze a karanténélethez – derül ki a Media Markt közleményéből.

Azon kisebb értékű termékek online forgalma, melyekért eddig kényelmesen beugrottunk a legközelebbi áruházba, váratlanul elkezdett növekedni. Ezek közé tartoznak az olyan háztartási kisgépek, melyek szerepe felértékelődött az utóbbi időszakban:

a gofri- és szendvicssütők tripláztak, kenyérsütőből öt és félszer annyit rendeltek online a MediaMarkt webáruházában, otthoni hajvágó készülékből pedig hasonlóan sok fogyott – a megszokott forgalomhoz képest.

Karantén sütöde és szépségszalon

A konyhai sütésben fent említett háztartási eszközök és hajvágók mellett az epilátorok felfutó népszerűsége mind azt igazolja, hogy az otthoni életre kényszerült emberek próbálják pótolni az eddig, háztartáson kívül igénybe vett szolgáltatásokat. Az otthon eltöltött családi idő most felértékelődött, ide tartozik a közös étkezés is. A mindennapi kenyér megsütése kiegészül a melegszendviccsel, gofrival – a közös kenyérsütés mellett pedig ezek önálló konyhai tevékenységnek is megfelelnek, akiknek pedig eddig erre nem jutott ideje, most szívesen élnek a lehetőséggel.

Az üzletek és szépségszalonok bezárásával előkerülnek az otthoni praktikák, a hajvágók és epilátorok pedig segítségre lehetnek. A hajvágó készülékek sikerét a több, mint ötszörös eladás bizonyítja a MediaMarkt webáruházi adatai szerint. Talán a magas lázzal járó tünetegyüttes miatt is, de hasonló módon

megugrott a lázmérők forgalma is a MediaMarkt webáruházában.

A kerti munka nem várhat

A jó idő beköszöntével egyébként is sokan kertészkednek, ráadásul felér egy legális sétával és napfényfogyasztással a kijárási korlátozás alatt. Az elmúlt hetekben két és félszer annyi kerti szerszámot és kisgépet adtak el a MediaMarkt webáruházában tavaly áprilishoz képest.

A szórakoztató elektronika most is tarol

A vírushelyzet miatti otthoni munkavégzés és az online tanulás miatt

egy átlagos hónap többszörösére növekedett a kamerák, egerek és billentyűzetek online eladása is, hasonlóan a konzolokhoz és a videojátékok kiegészítőihez.

A koronavírus sok más terület mellett nagyon komoly hatással van a sportra is, a legtöbb idénre tervezett jelentős sporteseményt törölték vagy jövő évre halasztották. A vírus ezzel új helyzetet teremtett a televíziók piacán nemcsak a gyártók számára, akik új modellekkel készültek az idei évre, de a kiskereskedők, így a MediaMarkt számára is. A műszaki áruházlánc, érték alapon piacvezetőként ebben a kategóriában,

a vírushelyzet előtt a nagyobb sportesemények (főként futball események) idejére 10-20 százalékos forgalomnövekedésre számított. A koronavírus azonban egy folyamatosan változó környezetet teremtett, és annak ellenére, hogy a sportesemények elmaradnak, már az elmúlt hetekben nem várt módon megemelkedett a televíziók eladása.

Mi több, a vásárlók most kifejezetten a nagyobb értékű és tudású televíziókat keresik. Okoskészülék, Netflix alkalmazás, HDMI csatlakozó, 4K, és lehetőleg keret nélküli, mert jobban mutat a nappaliban – ezek az elvárások a karanténkészülékek iránt az áruház tapasztalatai alapján.

A televíziókat ráadásul eddig hagyományosan inkább az áruházban vették meg a vásárlók, hiszen ott személyesen megtekinthették a kiszemelt készüléket, vagy egy szaktanácsadó segítségével kiválaszthatták a számukra megfelelőt. Ez most a MediaMarkt tapasztalata szerint az online vásárlás felé tolódott és a vevők jellemzően internetes forrásokból tájékozódnak a vágyott termékről.

Ami miatt még mindig bemennek az áruházba

Maradtak olyan termékek ugyanakkor, melyekért a kijárási korlátozás alatt is, jellemzően betérnek a vásárlók a legközelebbi áruházba. Mindezt céltudatosan, sokan kesztyűvel és szájmaszkkal felszerelve teszik, és tartva az előírt másfél méteres távolságot.

Jelen időszak beköszöntével az alapvetőnek számító elektronikai cikkek, telefonok, laptopok, valamint hajvágók mellett jellemzően a „fogd és vidd” típusú termékek (pl. fülhallgatók, tintapatronok, elemek) továbbra is mennek a MediaMarkt áruházaiban.

Hasonlóan népszerűek a fizikai áruházakban a kávézáshoz kapcsolódó termékek, ami egyrészt valószínűleg köszönhető annak, hogy a vásárlók az otthoni kávézás minőségéből sem adnak alább,

másrészt, mert ezt továbbra is szeretik egy szélesebb kínálatból kiválasztani, hiszen például a műszaki áruházlánc nagyobb üzleteiben több mint 50 féle márkát árusítanak csak kávéból.