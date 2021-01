Sokat ér a lojalitás az Aldinál

2021-ben is az inflációt meghaladó mértékben emelte az Aldi mind a bolti, mind a logisztikai munkatársai bérét. Az áruházlánc javadalmazási programja továbbra is a munkavállaló lojalitását honorálja, például a vállalatnál eltöltött 5 év után már legalább 400 ezer forintos bruttó munkabért fizet a cég 8 órás munkaviszonyban értékesítési, vagy logisztikai pozícióban, míg egy 10 éve az Aldinál dolgozó áruházvezető a 11. évtől akár havi bruttó 974 100 forintra is számíthat.