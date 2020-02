Több milliárd forintot költenek el a magyarok Valentin-napon

Évről évre egyre több Valentin-napi akcióval várják a szerelmespárokat a hagyományos, valamint az online áruházak. Továbbra is a virág a sláger, de egyre többen ajándékoznak élményt. A hagyományos ajándékok mellett adakozásra is van lehetőség. A fogyasztóvédők a körültekintő vásárlásra hívják fel a figyelmet, ami el is kell, hiszen a magyarok tavaly 12 milliárd forintot költöttek el a Bálint-napon.