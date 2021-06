Többet fizettek egy virtuális Gucci táskáért mint a valódiért

Több mint 4000 dollárért adtak el egy virtuális Gucci táskát, amelynek az ára a való életben nagyjából 3400 dollár. Egyszeri alkalom volt csupán, vagy új tendenciák vannak kialakulóban a luxuscégek piacán?

A Roblox Gamer oldalon

több mint 4000 dollárért adtak el egy virtuális Gucci táskát, amelyet a való életben ennél kevesebbért, nagyjából 3400 dollárért árulnak.

A Kering divatházhoz tartozó Gucci Dionysus fantázianevű táskájáért

350 ezer robuxot (a Gamer oldalon ezt a pénzt használják) fizetett egy felhasználó, ez nagyjából 4115 dollárnak felel meg (csaknem 1,2 millió forint).

Ami igazán érdekessé teszi a tranzakciót, az az, hogy a borsos ár ellenére a táska fizikai formában nem létezik, csakis digitális ver­ziója van, és kizárólag a Roblox platformján található meg. Annak ellenére fizetett tehát egy játékos több mint egymillió forintnak megfelelő összeget érte, hogy gyakorlatilag semmilyen értéke sincs.

A hír több érdekes kérdést is felvet, egyebek között azt, hogy ez vajon egyszeri eset volt, vagy egy tendencia kezdete-e. Ez pedig egyenesen elvezet ahhoz, hogy vajon hogyan fognak a játékpiac felé nyitó márkák új, fiatal vásárlóközönséget megnyerni maguknak úgy, hogy még pénzt is csinálnak belőle – írják a The Fashion Law oldalán.

Lehetséges, hogy egyszeri alkalom volt, hogy valaki ennyit fizetett egy virtuális termékért, amellyel kapcsolatban azonban érdemes megemlíteni, hogy a Gucci Garden Experience kéthetes virtuális rendezvényén mutatták be először májusban, az eseményt a Gamer platformmal közösen rendezte az olasz divatcég. Ennek keretében egyebek között arra is volt lehetősége a Roblox játékosai­nak, hogy avatárjaikkal virtuális Gucci-bemutatótermekben vásároljanak különböző termékeket, a táskák mellett például parfümöt, sminktermékeket, fejpántokat – csupa olyasmit, amivel a játékban felszerelhetik a karakterjeiket.

A legtöbb terméket pár dollárért árulták, de akkor vajon hogyan kelhetett el az említett táska több mint négyezer dollárért? A Roblox-játékosok szerint ennek az lehet az oka, hogy limitált kiadásban került a kínálatba: mindössze kétszer egy órán át volt elérhető a virtuális üzletben.

A játékosok tehát elkezdték eladásra kínálni egymás között a nehezen megszerzett táskákat, volt, aki egymillió robuxért, azaz 10 ezer dollárért akarta továbbadni a ritka táskát, és így fordulhatott elő, hogy akadt, aki ha annyit nem is, de több mint négyezret megadott érte.

Érdekességképpen a cikk szerzője megjegyzi, hogy pár nappal később egy szintén a Gucci és a Roblox virtuális üzletében vásárolt hasonló táska már nem futott be ilyen szép karriert.