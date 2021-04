A kínai export éves alapon 30,6 százalékkal, 241,1 milliárd dollárra nőtt márciusban, míg az import 38,1 százalékkal, 227,3 milliárd dollárig száguldott – közölte az ország vámhivatala. A kivitel bővülése ugyanakkor 4,9 százalékponttal elmarad a Reuters elemzői várakozásától, míg az import növekedése messze túlszárnyalta a 23,3 százalékos előrejelzést. Mindennek eredőjeként a korábban prognosztizált 52 milliárd dolláros külkereskedelmi többletből csupán 13,8 milliárd dollár valósult meg, ez egyébként a koronavírus-járvány kitörése óta a legalacsonyabb havi szufficit.

Márciusban is folytatódott a kínai külkereskedelem robusztus bővülése

– értékelték az adatokat a japán Mizuho bank elemzői. Hozzátették azonban, hogy bár a világszerte kibontakozó oltási kampány következtében javuló globális gazdasági kilátások tovább növelhetik a keresletet a kínai termékek iránt, ám a normalizálódás nyomán bizonyos szállítási láncok Kínából a pandémia előtti, eredeti helyükre térhetnek vissza.

Julian Evans-Pritchard, a Capital Economics vezető elemzője is mérséklődő ütemű exportnövekedéssel számol. Szerinte Peking az év hátralévő részében csínján bánik majd a központi támogatásokkal, hiszen Li Ko-csiang miniszterelnök 3,2 százalékos idei költségvetési deficitről beszélt korábban.

Paras Anand, a Fidelity ázsiai üzletágának befektetési igazgatója azt emelte ki, hogy márciusban

új fázisba lépett a kínai növekedés, a kivitel meredek emelkedése után megindult a fogyasztás élénkülése is.

A szkeptikusok táborát erősíti Larry Hu, a Macquarie elemzője is, aki szintén úgy látja, hogy Kína helyzeti előnye a többi ország nyitása miatt némileg redukálódhat, illetve az amerikai ösztönző csomagok hatása is halványulhat a közeljövőben. Több elemző is megemlítette mindamellett, hogy a tavalyi első negyedévben még a kínai gazdaság is a padlón volt, így a bázishatás is erőteljes volt, a második negyedévben ellenben már újraindultak a futószalagok, ezért nem várhatók akkora pluszok, mint ez idáig.

További kérdésként merül fel az Egyesült Államok politikája is.

Joe Biden elnök ugyan kinyilvánította, hogy javítana a gazdasági kapcsolatokon, ám eddig nem került szóba a Trump-kormányzat által megemelt vámok mérséklése. Ettől függetlenül márciusban Kína amerikai exportja közel 54 százalékkal, míg onnan származó importja 75 százalékkal nőtt. Az amerikai deficit 21,4 milliárd dollárra rúgott.

A külkereskedelmi adatok nem nyújtanak egyértelmű fogódzót a péntekre várt negyedéves kínai GDP-növekedési mutatót illetően, hiszen ebből a szempontból nemcsak az exportadat, hanem az import alakulása is meghatározó. Jelenleg az elemzők átlagosan 18,9 százalékos bővülésre számítanak éves összevetésben, míg negyedéves bázison 1,5 százalék lehet a plusz.