Újra teljes üzemmódban működik a Tesco Otthonról

Újraindította a Tesco otthonról rendelési szolgáltatását és közleménye szerint a korábbi szolgáltatásainkat mellett új fejlesztéseket is bevezettek.

A kiskereskedelmi cég továbbra is az ajtóig szállítja a megrendelt termékeket, a maximális súlylimitet viszont 80-ról száz kilogrammra emelte. A vevő kiválaszthatja hogy szeretné-e bevásárlótáskában kérni a rendelését. A korábbiakhoz hasonlóan a továbbiakban is vissza lehet majd küldeni a helyettesítő termékeket közvetlenül a kiszállítóval, tehát azonnal. Újdonság viszont az is, hogy a papír és műanyag bevásárlótáskákat vissza lehet adni a kiszállítónak újrahasznosítás céljából.