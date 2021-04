Újranyitás: a munkaerő-szervezésben kellett a leggyorsabban lépni

A szabályok ismertek voltak, hiszen a vonatkozó kormányrendelet már korábban megjelent

– mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szolgálat (OKSZ) főtitkára az üzletek újranyitásával kapcsolatban. Hozzátette: a vállalkozások már számoltak a nyitással és nem érte őket meglepetésként, a technikai kérdésekben előre fel lehetett készülni, például

a vásárlószám-feliratok elkészítésére a bejárathoz és a belső utasítások rendszerezésére az ellenőrzéshez.

„Gyorsabban nőtt a korábban vártnál az oltakozások száma, így az ünnepek utáni pillanatokban, a vártnál előbb született meg a nyitás lehetősége. A bezárt boltok számára ez nyilván előnyös” – nyilatkozta a főtitkár a VG.hu-nak.

A hosszabb nyitvatartás pedig főként az élelmiszerüzletek számára könnyítés, ahol elkerülhetik az esti zsúfoltságot.

Elsősorban a munkaerő-szervezési kérdésekben kellett gyorsan lépni.

Kedden 17 órakor hangzott el a kormányfői bejelentés, ekkortól kellett megszervezni a nyitáshoz szükséges munkaerőt.

A késő délutáni órákban beindultak a telefonhívások, a boltoknak át kellett írni a beosztást, a szolgáltatóknál pedig az időpontkérés miatt érdeklődtek sokan.

A főtitkár hozzátette: az átszervezés során a munkajogi előírásokat is be kell tartani. Statisztika egyelőre nincs, de a boltok többsége nyitni tudott, és egy-két napon belül nyitnak a további üzletek is – közölte. Az eladótér és a boltbelső helyett az üzlet előtt kell esetleg sorban állni.

A hosszabb nyitvatartás időben széthúzza a vásárlásokat, mindez a járvány elleni védekezés része.

– emlékeztetett Vámos György.

Folyamatosan zajlik hazánkban az emberek vakcinációja, a beoltottak száma 2 536 751, közülük 1 005 936 fő már a második oltását is megkapta.