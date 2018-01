Kosarat kapott az Alibaba Trumptól

Nemzetbiztonsági okokra hivatkozva megtorpedózta az eljáró washingtoni szakhatóság (CFIUS), hogy a kínai Alibaba leánycége révén megvesse a lábát az amerikai elektronikus fizetések piacán. A Jack Ma által alapított Alibabához tartozó Ant Financial még tavaly áprilisban adott 1,2 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatot versenytársára, a MoneyGram Internationalre, de az ügyre csak most tett pontot a Trump-adminisztráció.

A meghiúsult üzlet miatt az Alipay digitális fizetési rendszert üzemeltető Ant Financialnek 30 millió dollár elállási díjat kell fizetnie a MoneyGramnek. Az elutasítás nagy pofon Jack Ma számára, aki tavaly januárban még egymillió új amerikai munkahely ígéretével próbálta megnyerni az elnök bizalmát. Az amerikai polgárok védelme, adataik biztonsága azonban a bizottság megítélése szerint fontosabb szempont még a munkahelyteremtésnél is.

Maga az engedélyezési eljárás normál esetben 75 napig tart, most viszont ezt kétszer ennyivel kellett megtoldani a menet közben felmerülő aggodalmak tisztázása végett – írja az SCMP. Ám szakértők szerint nemcsak ez játszott közre az elutasításban, hanem a kínaiak Észak-Koreát a szankciók ellenére burkoltan, sőt nyíltan is támogató magatartása és a nyomasztó kínai kereskedelmi többlet leépítésére tett eredménytelen próbálkozások. Ezenkívül a Peking által ösztönzött dömpingáras export versenytorzító hatása is sokat nyomott a latban.

Az amerikai székhelyű konkurens fizetési szolgáltató, az Euronet Worldwide is mindent megtett, hogy megakadályozza az ügyletet. Ellenséges felvásárlási ajánlatot tett a MoneyGramre, s miután nem járt sikerrel, Washingtonban nyíltan lobbizni kezdett a kínaiak bejövetele ellen. Az Euronet egyelőre nem adott világos választ, hogy tesz-e újabb felvásárlási ajánlatot. A fúziós kísérleten elbukott két kikosarazott cég ezután partneri együttműködésben erősíti kapcsolatait Kínában, Indiában és a Távol-Keleten, ahogy az Egyesült Államokban is. A piac felemásan fogadta a washingtoni vétót, a MoneyGram árfolyama 8,5 százalékot esett, és 13,1 dollárnál jár, miközben a felvásárlási ajánlat 18 dollárról szólt. Az Ant Financial tőzsdei bevezetését egyelőre elhalasztotta az Alibaba, erre az idén vagy jövőre kerítenek sort. Az anyacég részvénye viszont 6,5 százalékkal erősödött.