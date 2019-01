A Heathrow-n járt a legtöbb utas

A Bloomberg által összeállított utaslétszámlista élén a londoni Heathrow végzett, a top 10-hez csatlakozott a Moszkvától 30 kilométerre található Seremetyjevói Nemzetközi Repülőtér.

A London-Heathrow repülőtér volt Európa legforgalmasabb csomópontja tavaly, míg az utána következő négy légikikötő szinte fej fej mellett végzett – derül ki a Bloomberg összeállításából.

A lap regionális listájának számos érdekessége van, többek között az, hogy az első tízhez csatlakozott a Moszkvától 30 kilométerre található Seremetyjevói Nemzetközi Repülőtér, amely így kiszorította az elitek közül a római Fiumicino-terminált. Emellett a Németországban található müncheni repülőtér – igaz, nem sokkal, de – megelőzte a londoni Gatwick repteret, és ezzel a világ nyolcadik legforgalmasabb légikikötőjévé vált.

Az adatokat tekintve a Heathrow-n tavaly mintegy 80 millió utas fordult meg, a párizsi reptéren 72 millió.

Pedig a francia Charles de Gaulle légikikötő mindent megpróbált, még nagyobb gépeket is bevetett, hogy megelőzze az Egyesült Királyság központjában elhelyezkedő, egyelőre két kifutópályájával rendelkező repteret. A francia létesítménynek ezenkívül nem volt túl sok aggódnivalója tavaly, miután a harmadik helyezett amszterdami Schipholnál 1,1 millióval, míg a negyedik és ötödik helyen álló reptereknél több mint 2 millió utassal fogadott többet.

Érdekes, hogy a lista közepén elhelyezkedő repülőterek milyen komolyan veszik a versenyt.

Az isztambuli repülőtér 2020-ra a lista éllovasává akar válni, jövőre 90 millió utas fogadásával kalkulál évente.

Erre ráadásul minden esélye meg is van, ha csak arra gondolunk, hogy a tavalyi győztes Heathrow 22 milliárd dollárból épülő harmadik kifutópályája 2025-ig biztosan nem készül el. És emellett is van okuk bizakodásra a törököknek, kiindulva egy karácsony előtti, valamint egy most januári esetből.

Az Egyesült Királyság fölött ugyanis ezekben az időpontokban ismeretlen drónok jelentek meg, amitől decemberben először a Gatwick repülőtér forgalma állt le, majd év elején ugyanez megtörtént a Heathrow-n is. Hogy a repülő eszközöket ki irányította London fölé, azt egyelőre nem tudni.