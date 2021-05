A magyar légtérben is nyomot hagy a fehérorosz balhé

Magyarország felé is kerülnek a légi járatok a fehérorosz válság miatt, a légiforgalmi szolgálat azonban felkészült a növekvő gépmozgások kezelésére – közölte a HungaroControl.

A magyar légtér átrepülő forgalmában is érzékelteti hatását az Európai Tanács hétfőn kiadott ajánlása, amelyben arra szólította fel az uniós légitársaságokat, hogy az utasok biztonsága érdekében kerüljék el a belorusz légteret. A hazai légiforgalmi szolgálat felkészült a növekvő gépmozgások kezelésére, ami nem jelent többletterhelést a szakszemélyzetnek, mivel a koronavírus-járvány miatt a légi forgalom továbbra is jelentősen elmarad a 2019-es rekordévben mért számoktól – közölte a HungaroControl szerdán.

A tanács hétfői rendkívüli ülése után több légitársaság jelentette be, hogy megszünteti minszki járatait, illetve alternatív útvonalakat jelöl ki az eddig a fehérorosz légtéren átrepülő gépek számára. Az események hatására az Európai Unió tagországaiból Minszkbe irányuló légi közlekedés gyakorlatilag megszűnt, ezzel együtt megkezdődött a térség észak-dél irányú forgalmának átrendeződése is. A repülési útvonalak módosítása a HungaroControl által kezelt átrepülő járatok számának növekedésében is megmutatkozik.

Ahogy arról a VG is beszámolt, vasárnap a fehérorosz hatóságok pokolgépes fenyegetésre hivatkozva leszállásra kényszerítették Minszkben a Ryanair Athénból Vilniusba tartó járatát, de azon bombát nem találtak a fedélzeten. Az akcióban részt vett a fehérorosz légierő egyik MiG-29-es vadászgépe is, amely a minszki repülőtérre kísérte a Boeing-737-est. A Ryanair járatán utazott Raman Prataszevics, a fehérorosz kormány által szélsőségesnek nyilvánított NEXTA Telegram-csatorna volt főszerkesztője is, akit a vele utazó barátnőjével együtt, a minszki leszállás után őrizetbe vettek. Nemzetközi megfigyelők szerint a Prataszevicset szállító gép eltérítésének szándékáról a Kremlben is tudhattak.

Erről bővebben itt olvashat:

A fehéroroszországi pokolgépes fenyegetéshez hasonló események szinte példátlanok a légi közlekedésben, azonban kezelésük a mindenkor érvényes szigorú védelmi protokoll alapján történik

– olvasható a HungaroControl közleményében.