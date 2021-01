A tavalyinál jobb évre számít a Ford

Tavaly 150 ezer járművet adott az autóipar a magyar utakra, 18,5 százalékos a visszaesés 2019-hez képest. A Ford 18 782 gépjárművet helyezett forgalomba, amely jelentősen elmarad az egy évvel korábbi 23 327 regisztrációtól.

A személyautó és haszonjármű teljes piacát tekintve azonban az első helyen végzett a márka 12,52 százalékos részesedéssel, személyautók esetében pedig a harmadik legeredményesebb volt 9,17 százalékos piaci részesedéssel.

Kishaszonjárművek területén viszont magasan piacvezető volt a Ford 31,95 százalékos piaci részesedéssel, az őt követő Fiat 12,69 százalékát szerezte a piacnak.

Nőtt a kereslet a plug in hibrid és az elektromos autók iránt, de mindkét hajtás esetében 3-3 ezer körüli jármű került a piacra, vagyis a teljes személyautó piacnak csak a 3-4 százalékát tette ki

– hangzott el a Ford sajtótájékoztatóján.

Részben a forintárfolyam, illetve a technológiai felszereltség miatt jelentős áremelkedés is volt a piacon, a Ford egyes márkái esetében ez akár a 8-10 százalékot is elérte. A vállalat európai és amerikai gyáraiban is volt leállás tavaly, illetve egy időben átálltak a maszkok és a lélegeztetők gyártására.

Idén nem számítanak gyors növekedésre, bár a 2020-asnál jobb eredményeket helyeztek kilátásba, a 2019-es szintet azonban nem fogja elérni az ágazat teljesítménye.