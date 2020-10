Agyonlőtt a rendőrség egy késsel fenyegetőző fekete férfit

Agyonlőtt a rendőrség egy késsel felfegyverkezett, 27 éves fekete férfit Philadelphiában, ami olyan erőszakos tiltakozást robbantott ki, hogy megfékezésében harminc rendőr megsérült – közölte kedden a helyi hatóságok szóvivője.

A férfit még hétfőn délután lőtték agyon. A rendőrség bejelentés nyomán szállt ki a helyszínre, ahol

többször felszólította a férfit arra, hogy dobja el kését, amit az nem tett meg és megindult a rendőrök felé.

Ekkor lőttek rá többször: a vállán és a mellkasán érték a lövedékek. A sebesült férfit kórházba szállították, ahol nem sokkal később halottnak nyilvánították.

#US/(Graphic): Man with a knife shot 10+ times by police in Philadelphia. A video shows he was at least 10 ft away from the officers when they began shooting as his mother begged them not to shoot. No attempt to de-escalate seen. Protests have broken out. pic.twitter.com/ZLeLpu5bC2

