Bemutatták a vasúti közlekedés jövőjét

Bemutatták az első, teljes méretű Hyperloop utaskapszulát. A szupergyors vasútra három év múlva már jegyeket lehet venni.

Elon Musknak, a Tesla tulajdonosának az álmát, az első teljes méretű szupergyors utaskapszulát a Hyperloop Transportation Technologies (HTT) nevű cég mutatta be kedden a spanyolországi Cádizban – számolt be az eseményről a CNBC.

A Tesla tulajdonosának ötletét két cég kezdte el megvalósítani: a HTT és a Hyperloop One. A Hyperloop One prototípusának utasterét már februárban láthatta a szakmai közönség Dubaiban, de kész külső formájában a kapszulát eddig csak a HTT tudta bemutatni. A HTT kapszuláinak bevonata egy vibraniumnak nevezett anyagból készült, amely szénszálas és beágyazott érzékelőkből áll. A cég szerint az anyag az acélnál nyolcszor, az alumíniumnál tízszer erősebb, ám a Hyperloop One kapszulájával ellentétben a HTT még nem tesztelte az eszközét.

Dirk Ahlborn, a HTT vezérigazgatója a CNBC-nek elmondta, hogy az utasok három éven belül jegyet is vehetnek a Hyperloopra. A cég vezére szerint kezdetben az utasoknak lemondó jognyilatkozatot kell majd aláírniuk, mivel a szabályozó hatóságok egyelőre nem dolgozták ki a Hyperloopra vonatkozó jogi keretrendszert és az előírt biztonsági követelményeket sem. Hozzátette, hogy a jogi és a biztonsági szabályok elfogadtatásához még körülbelül öt-tíz évet várni kell.

Állítólag Musk ötlete a Los Angeles és San Francisco közötti utazásai alatt született, hogy a két kaliforniai metropolisz közötti utat 30 perc alatt lehessen megtenni.

Egy hasonló projekten, igaz, csak áruszállítási céllal, Svájcban is dolgoznak. Musk 2013-ban vázolta fel először a vákuumvasút ötletét: a hyperlooprendszer lényegében egy hatalmas, csökkentett sűrűségű levegővel töltött, vákuum alá helyezett cső, ahol légpárnákon közlekednek a járművek, melyek személy- és teherszállító kapszulákból állnak.

A kezdeti tervek szerint az óránként 1200 kilométert is el kellett volna érnie, de egyelőre az óránként 760 kilométeres sebesség a kivitelezhetőnek tűnő maximum,

ám ennek tesztelésére sem került még sor.