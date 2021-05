Berobbantotta a lakóautópiacot a járvány

Jelenleg legalább tizenkéthónapos szállítási határidőkkel kell számolni az új lakóautó-rendeléseknél, és a lakókocsik is csak valamivel érkeznek meg gyorsabban a tulajdonosokhoz – erről hazai, meghatározó piaci szereplők beszéltek a Világgazdaságnak. A járműszegmenset évek óta telített kapacitások jellemzik, korántsem számított ritkaságnak a 4-6 hónapos teljesítés, de a pandémia jócskán feljebb tornázta a várakozási időt.

A koronavírusjárvány elleni védekezés részeként leállított turizmus eredményezte helyzetben ugyanis

az utazni vágyó tömegek egy részénél felértékelődött a lakóautók és a lakókocsik kínálta lehetőség.

Ezek az üdülésre szánt források ebben a kategóriában csapódtak le, a kereslet berobbant, és jelentős számú új ügyfélkör jelent meg a kereskedőknél.

– fogalmazott egyik forrásunk.

Miközben a vásárlási szándék az egekbe szökött, a gyártók a beszállítói oldalon keletkező anyaghiánytól szenvednek, ami miatt nem tudják kihasználni a rendelkezésre álló termelési kapacitásaikat. A hosszúra nyúlt várólista lökést adott a használt kategóriának, a néhányéves lakóautókért kiélezett verseny alakult ki, mert ezek azonnal elérhetőek.

Az új járműveknél az ebben a hónapban esedékes modellváltások ráadásul tovább rontják a kilátásokat, az ezekre vonatkozó szállítási időket csak nyártól lehet kalkulálni.

Aki most akar új lakóautót, vagy lakókocsit, az bajban van, alig akad egy-egy darab, amit fel lehet kínálni

– emelte ki az egyik legismertebb európai gyártó magyarországi érdekeltsége lapunknak.

Az új lakókocsik és lakóautók hazai piacának értéke és volumene nehezen becsülhető, mivel külön nyilvántartást nem vezetnek róluk. Előbbiek az újonnan forgalomba helyezett közúti vontatmányokkal, utóbbiak a személygépjárművekkel, illetve kisbuszokkal tartoznak azonos besorolásba.

Becslések szerint évente ezer fölötti értékesítés történik, az összérték pedig – forintban – milliárdos nagyságrendű lehet.

A forgalom zömét a lakókocsik adják, de a lakóautó is egyre népszerűbb. Fontos, hogy az itthon előállított járműveknek csak töredékét adják el határon belül, a többi exportra megy.

Szabó Gabriella, Magyarország legnagyobb lakóautó-értékesítő, valamint -kölcsönző cége, a Suwenor Kft. értékesítési vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy a július-augusztusi két hónapban „a világ összes járműve is kevés lenne” az igények kielégítésére, de az ezen kívüli időszakban is csak bajosan lehet szabad autóhoz, vagy kocsihoz hozzájutni. A vírus első hulláma lenullázta a bérléseket (ennek napidíja nettó 20-40 ezer forint), az értékesítés viszont fokozatosan épült fel, és 2020 végére rekordot döntött.

Az új, vagy 1-2 éves lakóautók 20 millió forintnál indulnak, az új lakókocsikat 6-10 millió forint között árazzák. A Suwenornál is tapasztalnak kapacitáshiányt, ugyanakkor azt is, hogy az érintett gyártók folyamatosan bővítenek, hogy meg tudjanak felelni az igényeknek.

Amíg nem tér vissza a biztonságérzet a légiközlekedésben, be kell rendelkeznünk arra, hogy marad a felfokozott érdeklődés. A növekedés üteme lassulhat, de a mostani bázis hosszútávon is megmaradhat. Az biztos, hogy ha nem tör ki a világjárvány, nem következik be ilyen mértékű bővülés. Soha ekkora keresletet nem éltünk meg ezen a piacon