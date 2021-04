Betilthatják a belföldi repülőjáratokat Franciaországban

A francia nemzetgyűlés a hétvégén elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltaná azokon a belföldi viszonylatokon a légi utasszállítást, ahol a közlekedés vonattal is megoldható.

Sokat változhat a franciaországi nagyvárosok közötti közlekedés, ha a szenátus is rábólint a képviselők által már jóváhagyott törvénytervezetre. Az ugyanis megtiltaná a repülést azok között a városok között, amelyek vonattal is elérhetők nem több, mint két és fél óra alatt. Ahogy arról a BBC is beszámolt, a javaslat — amint törvényerőre emelkedik –, elsősorban a fővárosba irányuló, illetve onnan induló járatokat tizedelné meg, a csatlakozó járatokat ugyanis a korlátozás nem érintené.

A döntés hátterében környezetvédelmi megfontolások állnak, amelyeket az Emmanuel Marcon elnök által még 2019-ben összehívott, civilekből összeálló klímavédelmi konvenció fogalmazott meg. A nemzetgyűlés által a hétvégén tárgyalt törvénytervezet egy sokkal keményebb javaslat felpuhított változata csupán: az eredeti tervek szerint minden olyan belföldi járatot megszüntettek volna, amely egy legfeljebb négy órás vonatúttal helyettesíthető.

A javaslatot azt követően vették napirendre a francia honatyák, hogy az állam mentőövet dobott az Air France-nak, és megduplázta tulajdonrészét a légitársaságban. Erről itt írtunk bővebben:

A légitársaság tavaly már kapott egy 3 milliárd eurós állami hitelt, és ígéretet további forrásokra, amiért cserébe a közlekdési miniszter akkor azt szabta feltételül, hogy az Air France-nak csökkentenie kell belföldi járatai számát. Ha a szenátus is elfogadja a képviselők által a hétvégén már jóváhagyott szabályozást, az Air France is kényszerpályára kerül, és akár a várt, 1,3 milliárd euró nettó veszteségénél is rosszabb eredménnyel zárhatja az idei évet.