Bizonytalanságot okoz a nagy szereplő

Egyelőre kevés információval rendelkeznek a hazai importőrök és márkakereskedők a világ negyedik legnagyobb autóipari vállalata létrejöttének lehetséges hatásairól, de a márkák mérlegre kerülése a versenyképesség növekedésével is járhat.

Több mint 20 ezer új személyautót adtak el tavaly azok a márkák Magyarországon, amelyek a frissen megszületett Stellantis konszern tulajdonába kerültek. Tizennégy brandről – Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram és Vauxhall – van szó, igaz, nem mindegyiknek van márkakereskedése a hazai mezőnyben.

A Carinfo adatbázisa szerint ezek a 2020-as 128 ezer darabos magyar újautó-piacnak bő 15 százalékát adják, ami jól mutatja, hogy milyen jelentős szereplő jött létre a francia PSA és az olasz-amerikai Fiat Chrysler vasárnap hivatalossá vált egyesülésével.

Összehasonlításképp: az előző évet a piaci részesedés terén itthon a Suzuki zárta az élen szűk 15 ezres darabszámmal, ami 11,55 százalékos szeletnek felel meg.

Csakhogy a fúzió nem jelenti automatikusan azt, hogy az önálló értékesítési adatok összeadódnak, hiszen az egyes márkák modelljei egymással is konkurálnak. Így kérdés az is, hogy mely brandek élik túl az üzletet. A nemzetközi szaksajtóban jellemzően a Jeep, a Fiat és a Peugeot érinthetetlenségét állapították meg, egyúttal a Lancia és a Chrysler márkáit azonosították be a leggyengébb láncszemként.

A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületénél és számos márkakereskedőnél érdeklődtünk, s a reakciókból az derült ki, hogy egyelőre nagy a bizonytalanság a hazai piacon azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a Stellantis-leányokkal. Az egyesület ügyvezető elnöke, Erdélyi Péter lapunknak azt emelte ki, hogy

a 14 márka jövőjét valamilyen szinten biztosan érinti a PSA és a Fiat Chrysler egyesülése, de nem számít drámai mértékű változásokra.

Magyarországon az érintett importőri kör meglehetősen szerteágazó, hiszen a PSA partnere az Emil Frey, az Opel a Wallis magyar érdekeltségét, a Wae Kft.-t választotta fő importőrének, a Fiat Chrysler behozatalát pedig a Fca Cee Kft. viszi.

Az ügylet várható hatásairól elérhető kevés információra jó példa, hogy Gergely Péter, a Pappas Auto Magyarország Kft. Alfa Romeo-, Fiat-, Fiat Professional-, Jeep-értékesítési vezetője azt közölte a Világgazdasággal, hogy a Stellantis cégcsoportnak a márkakereskedésükkel kapcsolatban álló importőre, az Fcsa Cee semmilyen hivatalos tájékoztatást nem adott, így pedig nem is tudta kommentálni az értékesítés jövőbeni alakulását.

A Peugeot, a Fiat és az Abarth márkák terén is érdekelt Duna Autó Zrt. kereskedelmi és marketingigazgatója, egyben igazgatóságának elnöke, Markó Zoltán már pozitívan nyilatkozott a fúzióról. Mint elmondta, ezekből a márkákból 2019-ben 900, 2020-ban több mint 950 darabot adtak el.

Az általunk forgalmazott három márka esetében nem látunk veszélyt arra, hogy kivonuljanak vagy megszűnjenek.

Bíznak benne – tette hozzá –, hogy közös fejlesztéssel és a gyártási platformok kialakításával költségcsökkentés érhető el, ami javíthatja a márkák piaci versenyképességét.

Biztosak vagyunk abban, hogy továbbra is fontos szempont marad minden márka saját arculatának megtartása és ápolása. A Stellantis piaci súlya és szerepe nagyobb lehet, mint most az egyes részek összege

– értékelte a helyzetet.