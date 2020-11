Csempészek várják a brit kilépést

Január 1-jétől az Egyesült Királyság határellenőrzése megváltozik, a rendszer kiépítése folyamatban van. Kockázatokkal jár, ha a brit kormány nem tudja időben kiépíteni a határellenőrzési rendszert, és a szervezett bűnözők kihasználják a kiskapukat.

Az Egyesült Királyság határellenőrzése kockázatokkal néz szembe január elsejétől. A legnagyobb rizikónak a rendszert kihasználó csempészek és szervezett bűnözők számítanak – hívja fel a figyelmet friss jelentésében a brit Állami Számvevőszék (National ­Audit Office, NAO).

Amióta az Egyesült Királyság eldöntötte, hogy kilép az Európai Unióból, a brit független felügyelő­szervezet folyamatosan monitorozza a határátkeléssel kapcsolatos előkészületeket. A legnagyobb hiányosságokat

a rendszerek és az infrastruktúra fejlesztésében, az erőforrások területén és a kereskedők felkészültségében látják.

Anglia január 1-jétől már nem lesz az EU szabad piacának és vámuniójának részese, ekkor zárul le a határellenőrzés kialakítására vonatkozó előkészületi időszak, megváltoznak az Egyesült Királyság unióval szomszédos határain a vám-, biztonsági és hatósági ellenőrzések, és új protokoll lép életbe. Bár az angolok a közösséggel pillanatnyilag is folytatják a tárgyalásokat a jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodás lehetőségéről, a határokon a megállapodástól függetlenül jelentős változások lépnek életbe december 31. után. Noha a kormány mindent megtesz, hogy a kockázatokat csökkentse, a NAO szerint kérdéses, hogy időben ki tudják-e építeni az új határellenőrzési rendszert, és ha fennakadás lép fel, arra hogyan tudnak reagálni.

A szervezetlenséget kihasználhatják a csempészek és a szervezett bűnözők.

A NAO jelentése szerint zavarok lehetnek a határokon: akár két napig is várakozhat mintegy hétezer kamion a francia határon. Ráadásul a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések tovább bonyolítják az ellenőrzéseket. A briteknél 50 ezer új dolgozót tanítanak be a határellenőrzésre. Több formában igyekeznek felkészülni a január elsején életbe lépő változásokra, ötvenezer új dolgozót is betanítanak határellenőrzésre