Csődhullámot és megtisztulást hozhat a járvány a légi közlekedésben

Foghíjas repülőgépekről és katasztrófafilmekből visszaköszönő kihalt repterekről szóló képek uralják a híradásokat az utóbbi napokban, egyértelműsítve, hogy a koronavírus-járvány egyik legnagyobb kárvallottja a légi közlekedés.

Már február közepén, amikor még elsősorban csak Kínát érintette a koronavírus terjedése, lehetett érezni, hogy a légitársaságok súlyos árat fizethetnek, ha a kórt nem sikerül gyorsan megállítani. Az akkori intézkedések következtében járatok ezreit törölték, elsősorban kínai városok és a világ más nagyváro­sai között. Az igazi övön aluli ütés a Covid–19 vírus európai behurcolása volt, és az, hogy a félelem még a kórokozónál is gyorsabban kezdett terjedni.

Habár Európában a karantént elrendelő központi intézkedések jóval lassabban születtek meg, a híradások gyakran pánikkeltő hangvétele gyors reakcióra késztette a lakosságot és a vállalatokat, ami az utazások tömeges lemondásához és az üzleti utak letiltásához vezetett.

A légitársaságok most már brutális mértékben kezdik megritkítani a járatokat.

A Lufthansa, Európa egyik legnagyobb szereplője, először csaknem a 25 százalékát állította le átmenetileg a járatainak a koronavírus miatt, majd a héten ezt 50 százalék fölé emelte.

Hasonló mértékű csökkentésről döntött a legnagyobb diszkont-légitársaság, a Ryanair is. Érdekesség, hogy a két piacvezető cég részvényeinek árfolyama is szinte teljesen együtt mozog. Február közepén mindkét társaság kurzusa 15 euró körül járt (előbbi a frankfurti, utóbbi a dublini tőzsdén), majd a járvány kitörését követően tíz euró közelébe estek, a legfrissebb hírek hatására a Lufthansa már a tíz eurót is áttörte lefelé.

