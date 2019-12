Elnézést kért a BKK-vezér a buszsofőröktől

A BKV menedzsmentjénél és a cég érdek-képviseleti szervezeteinél is kicsapta a biztosítékot a BKK múlt csütörtökön nyilvánosságra hozott közleménye, amelyben a közlekedésszervező társaság a járművezetők magatartását kifogásolta. A BKV vezérigazgató-helyettesi szinten állt ki a sofőrök mellett, a szakszervezetek pedig a BKK átvilágítását sürgették, mert szerintük a központ működése pazarló. A BKK vezérigazgatója, Nemesdy Ervin ma levélben kért elnézést a történtekért.

Minden érintett járművezetőtől elnézést kért a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) nevében Nemesdy Ervin, a társaság vezérigazgatója a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) szakszervezeti vezetőinek küldött mai levelében. A Világgazdasághoz is eljutott dokumentumban a BKK első embere azt írta, hogy

félreérthetően fogalmaztak abban a múlt hét csütörtökön kiadott közleményükben , amelyben felszólították a fővárosi közösségi közlekedésben résztvevő sofőröket, hogy tanúsítsanak „szolgáltatói, udvarias magatartást” az utasok irányában.

A cég azért tartotta fontosnak, hogy erre felhívja a figyelmet, mert az utóbbi hetekben több alkalommal arról értesült, hogy a járművezető megengedhetetlen hangnemben kommunikált az utazóközönséggel, illetve a forgalom más résztvevőivel. „Ezt mind a BKK, mind pedig a szolgáltató társaságok határozottan elítélik és szankcionálják” – szögezte le akkor a társaság.

Ehhez képest Nemesdy Ervin vezérigazgató a BKV szakszervezeti vezetőinek (Gulyás Attila – VTDSZSZ, Naszályi Gábor – EKSZ, Schumacher Ferenc – BKSZSZ és Wittinger Zoltán – VAKSZ) küldött mai levelében már úgy fogalmazott, hogy a sajnálattal tapasztalta, hogy a BKK december 5-én kiadott felhívása félreértésre adott okot, mivel az egyáltalán nem a járművezetők ellen irányult. Csupán arra kívántak reagálni, hogy az elmúlt időszakban számos olyan beszámoló jelent meg a médiában és a közösségi oldalakon, amelyek a sofőrök viselkedését kritizálták.

A BKK célja az volt, hogy abban a néhány esetben, amikor valóban vitatható magatartással találkoznak az utasok, mindkét fél számára beazonosítható módon, az ügyfélszolgálaton tegyenek bejelentést, és a panaszok kivizsgálhatók legyenek. Ez a munkájukat megfelelően végző járművezetők érdeke is

– írta Nemesdy Ervin. Azt is hangsúlyozta, hogy a BKK elutasítja az alaptalan, azonosíthatóság nélküli bejelentéseket a járművezetők tevékenységével kapcsolatban. A fővárosi közösségi közlekedésben több mint 5000 járművezető dolgozik, akik napi mintegy 30 ezer munkaórát teljesítenek a budapesti közlekedési hálózaton. A vezérigazgató úgy értékelt, hogy döntő többségük az előírásoknak megfelelően végzi munkáját.

Kiemelte, hogy a BKK a hírekkel ellentétben nem hozott létre a bejelentések fogadására külön telefonvonalat, a múlt heti közleményben megadott szám a BKK 24 órában hívható ügyfélszolgálatához tartozik, amely már eddig is létezett. Nemesdy Ervin reményét fejezte ki, hogy miután szerdán személyesen is találkozott a BKV vezetésével, valamint az érdek-képviseletekkel, sikerült tisztázni a kialakult konfliktust a két társaság között. Ez szerinte azért is fontos, mert az együttműködés elengedhetetlen a színvonalas közösségi közlekedés biztosításához, amely a BKK és a BKV közös feladata.

A BKK békülékenysége nem előzmények nélküli. Szedlmajer László, a BKV vezérigazgató-helyettese a BKK közleményére reagálva már egy másnapi körlevélben nagyrabecsüléséről biztosította a BKV munkatársait, egyben visszautasította a BKK „általánosításait”. (Úgy tudjuk, hogy Szedlmajer László a már említett szerdai egyeztetésen is kemény hangon kifogásolta a BKK eljárását.) Kedden az EKSZ „Védelmet kérnek a BKV-sofőrök” címmel adott ki közleményt. Szerintük a BKK a sofőrökre „uszította” az utasokat, ahelyett, hogy védelmébe vette volna őket. Gulyás Attila VTDSZSZ-elnök pedig arról nyilatkozott lapunknak szerdán, hogy a BKSZSZ-szel közösen a BKK-t átvilágítását javasolják, mivel szerintük az túlméretezett szervezetté vált, és a létezése sem feltétlenül indokolt.