Épül a fényeslitkei terminál

A MÁV kezelésébe került az a vasúti csatlakozás, amely a Fényeslitkén az év eleje óta épülő intermodális kombinterminál részeként készült el.

Mérföldkőhöz érkezett a fényeslitkei East-West Gate (EWG) intermodális kombiterminál építése: a beruházó átadta a MÁV Zrt. vezérigazgató-helyettesének a létesítmény vasúti csatlakozó vágányát.

A terminált az e célra megvásárolt, 125 hektáras területen alakítják ki.

Az ingatlant az állami tulajdonú Regionális Fejlesztési Holding adta el a beruházó East-West Intermodális Logisztikai Zrt-nek (EWIL), miután saját maga nem tudta hasznosítani a saját maga által kialakított ipari parkot. A beruházás mintegy 30 milliárd forintba kerül.

A projektről januárban kiadott közleményben még 22 milliárd forint szerepelt, továbbá az, hogy a 140 munkahelyet létrehozó magánberuházást az állam 2,95 milliárd forint munkahelyteremtő támogatással segíti. Tálosi János, az EWIL vezérigazgatója a Világgazdaság kérdésére közölte, hogy a költségek a megugrott anyag-, kivitelezési és más kiadások miatt emelkedtek, de nagy tétel volt a fenti vasúti beruházás ára is. Az említett támogatást a társaság egyelőre nem vette igénybe.

Az EWG Európában a maga nemében az első lesz, amely saját 5G-hálózatot használ, zöld technológiára épül, és rendelkezik vasúti nyomtávváltással.

Ellátják majd öt széles, és öt normál nyomtávú vágánnyal, a vágányai 850 méter hosszon lesznek daruzhatók. A terminál egy időben négy, 740 méter hosszú vonatot is kiszolgálhat. Évente akár 1 millió szabvány méretű konténert (TEU) is tud majd kezelni, ha létrejön a V0 vasúti körgyűrű is.

Enélkül a kapacitása 300-500 ezer TEU. Negyvenöt tonna teherbírású darui speciális anyagokat, például gázkonténer-tartályokat és vegyszereket is átrakodhatnak a területén. Folynak a tárgyalások a kínai illetékesekkel arról, hogy vasúton is lehessen szállítani egyes olyan, Kínában feladott termékeket, mint az e-autók akkumulátora. Tálosi János lapunkkal közölte, hogy az érdeklődések alapján máris többször akkora kapacitásra van igény, mint amennyivel átadása után a fényeslitkei terminál szolgálhat.

Elmondta továbbá, hogy a napokban tervezett kazahsztáni tárgyalásai arra irányulnak, hogy az általa vezetett társaság érdekeltséget szerezzen egy ottani logisztika társaságban, a kelet felől érkező áru útjának zökkenőmentesebbé tétele érdekében.

A terminál fő profilja a vasúti, a logisztikai és a konténerekkel kapcsolatos szolgáltatás lesz, de például a tömegáru kezelése megmarad a többi átrakónak, így Záhonynak.

Az EWIL az EWG-t a fenti adottságai alapján az Új Selyemút magyarországi, nyugati kapujának szánja, amely a keletről érkező áruforgalomnak kínál alternatív szállítási útvonalat Ausztria, Svájc, Olaszország, Szlovénia, Horvátország és Németország felé. Megépítése a magyarországi vállalatok és az Ázsiába irányuló export számára is hatalmas lehetőséget biztosít. Záhony térségében az elmúlt három évtized számos terve ellenére nem épült megfelelő színvonalú és kapacitású infrastruktúra.

A próbaüzem a tervek szerint 2022 januárjában indul, és annak a negyedévnek a végén át is adják a 15 ezer négyzetméteres raktárterülettel is rendelkező EWG-t. A közelében további, mintegy félmillió négyzetméternyi raktár. összeszerelő- vagy gyártóüzem építhető.

Az EWIL-t 2018. június 1-jén alapította a Trusty Business Management Zrt., majd a felét 2019. január 24-én megvette a Rahimkulov Ruszlan üzletember tulajdonában lévő Greennovatív Energetikai Fejlesztő Kft. az 50 százalékát. Az EWL másik fele Tálosi János két fiáé.