Felszállás előtt a fapados társaságok

Kihasználta az alacsonyabb olajárat a Wizz Air, és dinamikusabban növelte utasainak számát.

A Wizz Air árfolyama 4 százalékos plusszal reagált a londoni tőzsdén a szerdán közzétett kedvező utasforgalmi adatokra. A magyar hátterű társaság decemberben 2,66 millió utast szállított, ami 18,3 százalékos éves alapú bővülésnek felel meg. Utoljára augusztusban mutatott ennél magasabb éves alapú bővülést a statisztika.

A 2018-as naptári évben 33,81 millióan utaztak a Wizz Air repülőin, ami 19,6 százalékos plusz éves összevetésben.

A tizenkét hónapot összesítő gördülő utasszám márciusban még 24,7 százalékos pluszt mutatott, a növekedési dinamika azóta lassult, hiszen az utasok száma 4,18 millióval emelkedett. A gépek átlagos kihasználtsága 88,8 százalékos volt a Wizz Air járatain decemberben, ez éves alapon 1,3 százalékpontos növekedés.

„A Wizz Air eredményei és kilátásai is jók, a társaság folyamatosan alkalmazkodik a változó piaci körülményekhez. Amikor megemelkedett az olaj ára, akkor úgy fogták vissza növekedési terveiket, hogy a profitabilitásuk nem romlott. Az Európában nyáron tapasztalt légiirányítási problémákra is gyorsan tudtak reagálni. Decemberben, amikor olcsóbb lett az üzemanyag, akkor is egyből léptek, és az előző hónapokhoz képest növelték az utasszámot, bár ebben a karácsonyi utazási időszak is a segítségükre volt” – mondta a Világgazdaságnak Boér Levente, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója.

A szakértő kiemelte, hogy a társaság az új repülőgépeket is kedvező áron kötötte le, így tovább tudják növelni eddigi legnagyobb előnyüket, az olcsó jegyek kínálatát.

A tapasztalatok szerint a légi közlekedés piaca a gazdasági növekedési ütem kétszeresével bővül. A keresetek növekedésével a középrétegekből egyre többen repülnek, jellemzően fapados cégekkel, így rendre új utasokkal kalkulálhat a Wizz Air is. Egyre népszerűbbek a hét végi vagy pár napos városlátogatások is

– tette hozzá a befektetési igazgató.

Jó eredményeket közölt a Ryanair is, az ír fapados decemberben 10,3 millió utast szállított, ami 12 százalékos növekedés éves alapon.

A tavaly ősszel megvásárolt Lau­da­motion társaság gépein 0,3 millióan utaztak, így a Ryanair utasszáma valójában 9 százalékkal bővült. Az elmúlt tizenkét hónap 139,2 milliós utasszáma 8 százalékos bővülést jelent. A kihasználtság az egy évvel korábbihoz hasonlóan 95 százalékos maradt. A szintén jelentős fapados szereplő EasyJet még nem tette közzé decemberi utasszámait. A befektetők egyébként alapvetően arra számítanak, hogy ez a három fapados cég a diszkontárakkal egyre jobban növelheti piaci részesedését Európában. Ezt a hagyományos légitársaságok rovására tehetik meg.

A fapadosok nagyon agresszív piaci szereplők és nagyon gyorsan tudnak növekedni, ezáltal az egész piacot is agresszívabbá teszik

– mondta Skúli Mogensen, a bajba jutott izlandi Wow Air alapítója a Bloombergnek. A Wow-ban egyébként a Wizz-tulajdonos Indigo Partners szerezhet hamarosan részesedést – írta az Airportal.hu.

Az elemzők egyébként optimisták a fapados társaságokkal kapcsolatban. A Thomson Reuters adatbázisa szerint a Wizz Airtől 26, a Ryanairtől és az EasyJettől 32-32 százalékos árfolyamralira számítanak a következő egy évben.

A teljes cikk a Világgazdaság pénteki számában olvasható