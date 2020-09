Felújítanák a Budakeszi utat

A Budakeszi út felújítása érdekében összehangolt cselekvésről döntött Budakeszi, a II. kerület és a XII. kerület polgármestere; kérik a kormányzattól egy hatástanulmány elkészítését az út felújításáról, az ehhez kapcsolódó P+R parkolók létesítéséről, valamint a Budakeszit elkerülő út megépítéséről – közölte a Hegyvidéki Önkormányzat szerdán.

A polgármesterek szerdai egyeztetésükön egyetértettek abban, hogy közös érdek az agglomerációs közlekedés megoldása, melynek része, hogy mielőbb elindulhasson a Budakeszi út teljes felújítása, szakaszos buszsáv létesítésével.

Mint írták, az együttműködéshez csatlakozott a Fővárosi Vízművek vezetése is annak érdekében, hogy az út felújításával egy időben az itt húzódó főnyomócsövek cseréje is megvalósulhasson, amelyek meghibásodása az elmúlt időszakban a közlekedésben is több alkalommal jelentős fennakadásokat okozott. A csőtörések megelőzésén túl ezáltal a város vízellátásának biztonsága is tovább növelhető.

Győri Ottilia (Fidesz-KDNP), Budakeszi, Őrsi Gergely (MSZP), a II. kerület, és Pokorni Zoltán (Fidesz-KDNP), a Hegyvidék polgármestere első lépésként a szerdai egyeztetésen megállapodott abban, hogy kérik a kormányzattól egy hatástanulmány elkészítését a Budakeszi út felújításáról, és az ehhez kapcsolódó P+R parkolók létesítéséről, valamint a Budakeszit elkerülő út megépítéséről. A tanulmány elkészítését a három önkormányzat valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. 3-3 millió forinttal támogatná – olvasható a közleményben.

A kommünikében kitértek arra is, hogy a Zsámbéki-medence településeiről jelenleg naponta átlagosan 11 ezer autó érkezik a fővárosba, ezek nagyrésze pedig a II. kerület és a Hegyvidék útjait terhelik. A Budakeszi úti leendő felújítás, a hozzá kapcsolódó fejlesztésekkel ösztönözné a tömegközlekedési eszközök használatát, és jelentősen csökkentené a két fővárosi kerületre háruló terhelést – írták.