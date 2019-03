Forrásra vár ötven állomásprojekt

Nem kell kártérítést fizetnie a MÁV-nak, miután rendes határidővel mondta fel a bérleti szerződéseket az elbontandó bódék tulajdonosaival. A cél az állomások összképének javítása.

Az idei üzleti év lezárása után lesznek a MÁV Zrt.-nek pontos adatai arról, hogy mennyibe kerül az ötven vasútállomás fejlesztését célzó projekt, amelyet a közelmúltban jelentettek be – közölte a Világgazdasággal az állami vasúttársaság. Az viszont már most tudható, hogy a fejlesztések jelentős része a MÁV pályaműködtetésre biztosított költségvetési támogatásából valósul meg, és célzott pluszforrásokat is be kíván vonni a vállalat. A cél az utaskomfort javítása a kiemelt, legnagyobb utasforgalmú és más felújítással nem érintett állomásokon, amelyeken még az idén felülvizsgálják az állomási funkciókat, szolgáltatásokat.

A MÁV tegnap közleményt is kiadott, eszerint az ősz végére megújul a műemléki védelem alatt álló kenderesi állomásépület és környezete. A munka januárban indult, csaknem 480 millió forintba kerül, amelyhez 404 millió forint vissza nem térítendő támogatással járult hozzá az Innovációs és Technoló­giai Minisztérium.

Tart a Nyugati téri aluljáróban az üzlethelyiségként működő bódék elbontása is az állomási összkép javítása érdekében.

„Mintegy húsz bódéról van szó. A korábban megkötött bérleti szerződéseket az azokban foglalt rendes felmondási határidővel mondta fel a vasúttársaság, ezekben az esetekben pedig a polgári jog nem ír elő kártérítési kötelezettséget. Az üzlethelyiségek bontása minden esetben a bérlőkkel megkötött bérleti szerződésben foglalt felmondási határidő lejártát és az üzlethelyiség birtokának visszavételét követően kezdődött, kezdődik meg” – válaszolt a MÁV a felmondás mikéntjére és az esetleges kártérítésre vonatkozó kérdésre. Az azonban egyelőre nyitott, hogyan hasznosítja a társaság a Rákospalota-Újpest vasútállomás melletti, rossz állapotú és az állomás arculatát rontó raktárépület helyét, és az is, hogy meddig parkolhatnak még autók tucatjai az állomás kerítésén belül.

A MÁV 2016 óta működik együtt több önkormányzattal az azok területén lévő állomások utasforgalmi területeinek és környékük üzemeltetésében, fejlesztésében, rendezettségének fenntartásában.

Elsősorban a várótermek, esőbeállók, utastájékoztatás, térfigyelő rendszerek kiépítéséről, felújításáról, a parkolók építéséről és bővítéséről van szó, de ide értendő a takarítás, a hó- és síkosságmentesítés, valamint a zöldterületek karbantartása is.

Országosan már 134 együttműködési megállapodást kötöttünk, és vizsgáljuk a további önkormányzatokkal a hasonló együttműködések lehetőségét

– közölte lapunkkal a társaság.

