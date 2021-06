Gyorsvágányra kerültek tavaly a hazai vonatgyártók

Többnyire szinten tartották vagy növelték tavaly a vasúti járműgyártással, javítással foglalkozó társaságok az árbevételüket, ahogyan a pozitív sávban maradó eredményüket is.

Árbevétele alapján a Stadler Magyarország Kft. volt tavaly a legnagyobb hazai vasúti járműgyártó. Anyavállalata szállította – szolnoki beszállítással – a hazai síneken futó FLIRT villamos motorvonatokat, a teljes tételében 2022 végéig leszállítandó KISS emeletes szerelvényeket és a vasútvillamosokat, amelyek részben már megérkeztek. Foglalkozik járműkarbantartással is, testvérvállalata pedig vasúti forgóvázat gyárt. Bevétele egyharmad-egyharmad arányban származik belföldi, uniós és uniós kívüli értékesítésből.

A Stadler az eddigi tapasztalatok szerint a továbbiakban is szerencsét próbál minden a profiljába illő hazai tenderen, de a továbblépés részben partnerségben várható:

anyavállalata ez év januárjában vegyesvállalat létrehozásáról állapodott meg a Mészáros csoporttal vasúti teher- és tartálykocsik gyártásáról, személyszállító nagy vasúti járművek szervizéről és összeszereléséről.

Csaknem 500 hazai munkahelyet hoznának létre 2023-ig.

A Stadler magyarországi befektetéséről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter áprilisban tárgyalt a csoport tulajdonosával, Peter Spuhlerrel. Még abban a hónapban a pusztaszabolcsi Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft. a Ganz Híd-, Daru és Acél­szer­kezetgyártó Zrt.-vel elhatározta – szintén előzetesen – forgóvázalkatrészek közös hazai előállítását és összeszerelését, ez a tevékenység 50 új munkahelyet ígér.

Tavaly jelentős növekedésnek indult, de 10,7 milliárdos árbevételével egyelőre a Stadler derekáig sem ér a magyar–orosz ellenőrzésű Dunakeszi Járműjavító. Míg korábban főként javítással, karbantartással és egyéb szolgáltatásokkal foglalkozott, új többségi tulajdonosa, a TMH Hungary Invest Zrt. nagy munkákat hozott számára:

egyiptomi megrendelésre 2023-ig 678 vasúti kocsi gyártását 294 millió euróért, valamint 403 MÁV személykocsi fővizsgáját és felújítását a következő négy évben, 32 milliárdért.

Gyorsított a MÁV Szolnoki Járműjavító is, de mivel 2014 óta a MÁV-Start részeként működik, nincs saját, nyilvános üzleti jelentése. Profilja – még a MÁV egy korábbi vezetésének kezdeményezésére – a saját fejlesztésű IC+ kocsik több változatban való gyártásával egészült ki. A modellből már az év elején elkészült az ötvenedik. A jövő év első negyedében birtokba veheti az új, háromállású felület-előkészítő és fényezőcsarnokát, megkapta feladatul a KISS-ek karbantartását is, ezt majd a villamosmozdony-javító csarnokában végzi. Portfóliója tovább bővülhet egy márciusi bejelentés alapján, ugyanis a tervezett IC+ robotizált gyártósort úgy alakítják ki, hogy azon később az Inter Traction Electrics Kft. buszkocsiszekrény-vázainak főelemeit, valamint a BM Heroes Zrt. járműveit is lehessen gyártani.

Megmaradt a javításnál, karbantartásnál, e területeken azonban egyre szélesíti kínálatát a romániai tulajdonú Grampet Debreceni Vagongyár Kft. A 4,3 milliárdos árbevétele 17 százalékos növekedést takar. Nagyobb lett a belpiaci és az exportértékesítése is, az utóbbi a VTG Rail Europe csoporttól kapott újabb megbízásoknak köszönhetően. Megvásárolta azt a bérelt ingatlant, amelyen a telephelye van, illetve ugyanott egy nem bérelt ingatlanrészt is.

A BKV Vasúti Járműjavító Kft. elsősorban vasúti járműjavítással, karbantartással, vasúti kötöttpályás járművek gyártásával foglalkozik, de szintén egyre több lábon áll: ha kell, vasúti kitérőt gyárt, trolit és autóbuszt javít, honosít, megszépít. Fő megrendelője a tulajdonos BKV Zrt. A kft. 7,4 milliárdos árbevétel mellett pozitív nullás eredményt ért el 2020-ban.