Három elektromos autó, amely a Tesla babérjaira tör

Közel száz új elektromos autó áramolhat be a gépjárműpiacra 2025-ig, köztük több nehézsúlyú városi terepjáró is – írja a The New York Times.

Közeledni látszik a fosszilis meghajtású gépjárművek korának a vége.

A Tesla lendülete sok gyártó számára biztatóan hat, azonban még várat magára az elektromos járművek eladásainak piaci áttörése. A Elon Musk cégét leszámítva a Nissan tartja az amerikai eladási rekordot, több mint 30 ezer elektromos autót értékesített még 2014-ben.

Ötven százalékra nőhet az elektromos autók piaci részesedése 2032-ig, a tavalyi csupán 1,7 százalékról

– véli Scott Keogh, az amerikai Volkswagen elnöke.

A Tesla jelenleg 80 százalékát uralja az elektromos meghajtású gépjárművek piacának, azonban a versenykörnyezetben hosszú távon ekkora előnyt még senki sem tudott megőrizni – mondta Keogh.

Ezzel párhuzamosan a Deutsche Bank elemzői szerint a Volkswagen már jövőre is megelőzheti a Teslát a globális eladásokat tekintve.

Alapvetően azzal számolnak, hogy a kínálat növekedésével együtt az árak is addig süllyednek majd, hogy a vásárlók számára már nem ez lesz a meghatározó tényező, hanem a üzemanyag és a jármű fenntarthatósága.

Amikor valaki beül egy elektromos autóba, akkor a jövőbe ül be. Az emberek pedig erre vágynak

– mondta a Volkswagen elnöke.

Volkswagen ID.4

A New York Times munkatársa szerint ez a legjelentősebb modell a bogárhátú óta. A tapasztalatok szerint a 250 km-es távolságot bőven képes megtenni a járgány egy töltéssel.

A 201 lóerős gépnek 7,6 másodpercre van szüksége, hogy elérje a közel 100 km/órás (60 mérföld/órás) sebességet.

A 77 kilowattórás akkumulátort pedig akár fél óra alatt is fel lehet tölteni 20-ról akár 80 százalékra. A Volkswagen elektromos városi terepjárója 41 ezer dollár (12,3 millió forint) körül hazavihető.

Ford Mustang Mach-E

Jelenleg a Ford Mach-E autója áll a legközelebb a Tesla Y-modellhez nem csak az árában, de a teljesítményében is, mivel akár 300 kilométeres távolság megtételére is képes feltöltött állapotában.

A Ford elektromos városi terepjárójából több mint 3700 darabot adott el az első hónapban,

ezzel 69 százalékra vetette vissza Elon Musk cégének piaci részesedését a korábbi 80 százalékról.

A 346 lóerővel már 4,8 másodperc alatt eléri a 100 kilométer/órát, és akár már 36,5 ezer dollárért (11 millió forint) megvásárolható.

Volvo XC40 Recharge

A Volvo 402 lóerős autójának csupán 4,7 másodpercre van szüksége, hogy elérje a 100 kilométer/órás sebességet.

Azonban a 208 kilométeres egytöltéses utazási távolsága már a legrövidebbnek számít a három versenyző között. Míg az ár tekintetében is magasabb, 55 ezer és 60 ezer dollár (16,6-18,1 millió forint) között mozog egy ilyen jármű.