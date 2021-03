Hatalmas tervek és súlyos aggályok sora

Az oltóprogramok elindulása után a figyelem mindinkább a vakcinaútlevél bevezetésének tervére irányul. Egyes országok kezdeményezésén túl az Európai Bizottság is dolgozik egy védettségi igazolás kidolgozásán, és technológiai óriások is igyekeznek beszállni a versenybe.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) bejelentette, hogy digitális utazási bérlet bevezetését tervezi, amely segítené a karanténmentes nemzetközi utazások újraindítását.

Az IATA olyan alkalmazást vezetne be, amely lehetővé tenné a kormányok és a légitársaságok számára, hogy utazás előtt összegyűjtsék és megosszák az utasok koronavírustesztjével és oltási állapotával kapcsolatos titkosított információkat. Az alkalmazás működését már harminc légitársaság teszteli. A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara és a Világgazdasági Fórum is hasonló alkalmazásokat fejleszt, az előbbi az ICC AOKpasst, az utóbbi a CommonPasst.

Az IATA egészségügyi igazolványa tartalmazná, hogy a tulajdonosa megkapta-e az oltást, de az még nem derült ki, hogy a negatív koronavírusteszt vagy az, ha az utas átesett a betegségen, elegendő lenne-e a ka­ranténmentes utazáshoz.

Az adatokat telefonon vagy digitális pénztárcában tárolnák QR-kód formátumban.

Egy ilyen dokumentum nem lenne előzmény nélküli. Egyes országok évtizedek óta kérnek a beutazáshoz igazolást bizonyos betegségek elleni oltásról. Ez lenne az első alkalom azonban, hogy elektronikus formátumban rögzítenék az adatokat.

A digitalizált tárolás mellett szól, hogy a papíralapú egészségügyi igazolványok ellenőrzése a repülőtereken lassítaná az utasellenőrzést, ugyanakkor a biztonsági és a személyes adatokkal kapcsolatos aggodalmak miatt a digitális változatnak egyelőre kisebb az elfogadottsága.

A visszaélésekkel kapcsolatos aggályok csökkentésére felmerült a blokkláncra épülő technológia alkalmazása is. A tárolt adatok kizárólag a felhasználók számára lennének elérhetők, és ők oszthatnák meg másokkal.

Az Egészségügyi Világszervezet óvatosságra int az oltási igazolványokkal kapcsolatban.

Felszólította a hatóságokat és az utazásszervezőket, hogy ne vezessenek be ilyen okmányokat.

Főként addig nem szabadna dönteni a karantén elhagyásáról, amíg nincs bizonyítva, hogy a vakcinák kétséget kizáróan hatékonyak nemcsak a betegség kialakulásának, hanem a továbbadásának megakadályozásában is. Ráadásul

szűkös a globális oltóanyag-kínálat, így az utazási korlátozás alkalmazása diszkriminatív lenne, és etikai kérdéseket vetne fel.

Ez azért is nagy probléma, mert

az alacsony jövedelmű országokban csak 2023-ban lesz megfelelő mennyiségű oltóanyag, ami tovább súlyosbíthatja a társadalmi-gazdasági különbségeket.

Az ilyen szabályok precedenst teremthetnek más, az újranyitásra váró ágazatoknak, sőt diszkriminatív módon korlátozhatnák bármilyen nyilvános helyszín felkeresését, ami beláthatatlan feszültségekhez vezetne.

Uniós javaslat

Az Európai Bizottság az ­egységes digitális egészségügyi igazolás szabványainak kidolgozása során a Bloom­berg szerint azt javasolja, hogy az unió fogadja el a kínai és az orosz oltó­anyagot is a védettség igazolására. Eszerint az Európai Gyógyszerügynökség engedélye mellett a tagállami engedélyeket is elfogadnák: azok is jogosultak lennének az igazolásra, akik az unióban nem engedélyezett vakcinát kapták. Az oltási igazolvány háromféle módon jogosítana korlátozásmentes utazásra: igazolhatja, hogy a tulajdonosát beoltották (1), vagy negatív koronavírustesztet adott (2), vagy átesett a betegségen (3), és megszerezve az immunitást. A javaslatot az EB a jövő héten mutatja be hivatalosan.