Hétvégétől változás lesz az M2-es autópályán

Az M2 gyorsforgalmi út 21-29 km szelvényei között nem csak a pálya építése fejeződött be, hanem a bal pályán elkészült az új Dunakeszi csomópontnál tervezett felújítás.

Az ideiglenes forgalomterelés kiépítését követően, várhatóan szombaton, a kivitelező áttereli a forgalmat az újonnan megépült bal pályára. Ezt követően megkezdik a régi jobb pálya átépítését is – olvasható a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közleményében.

A Dunakeszi-Fót és Göd-Újtelep csomópont között 2019. január 19., szombattól, az ideiglenes forgalomterelés kiépítését követően, az új bal pályán, 2×1 sávon haladhatnak majd az autósok 60-80 km/h sebességkorlátozás mellett. A

meglévő jobb pálya felújítása 2019 őszére, a beruházás teljes elkészültéig fejeződhet be.

Az M2 gyorsforgalmi út 21-29 km szelvényei között nem csak a pálya építése fejeződött be, hanem a bal pályán elkészült az új Dunakeszi csomópontnál tervezett műtárgy, illetve befejeződött a kapcsolódó műtárgyak felújítása is, továbbá a közmű kiváltási-, vízépítési-, forgalomtechnikai-, valamint környezetvédelmi munkákat is elvégezte a kivitelező.

Továbbá az új Sződligeti csomópontban megépültek az M2 autóút 34 km szelvénye után a bal pályához csatlakozó csomóponti ágak, valamint a Sződliget irányába vezető új út is. Ennek köszönhetően 2019. január 21-én, hétfőn, az itt szükséges ideiglenes forgalomterelés kiépítését követően, a Budapest irányába történő felhajtás, valamint a Vác irányából történő lehajtás ebben a csomópontban bonyolódhat le a régi Sződligeti forgalmi csomópont helyett.

A továbbiakban 40-60 km/h-s sebességkorlátozás lesz érvényben az építkezés befejezéséig.

A beruházásnak köszönhetően 2019 őszétől 2×2 sávon, 110 km/h sebességgel haladhatnak majd a közlekedők a teljes Budapest-Vác szakaszon. A fejlesztés uniós és hazai forrás felhasználásával a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg – írja a közlemény.