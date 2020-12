Ideiglenesen nem lehet jegyet vásárolni az M1 metró állomásain

A koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében az M1 metróvonal peronfülkéiben a jegyértékesítés ideiglenes felfüggesztéséről döntöttünk. Az intézkedés visszavonásáig a jegyautomatákból, a pénztárakban, és az ügyfélközpontokban lehet jegyet, vagy bérletet vásárolni – írja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A a közlekedési cég szerint elmúlt időszakban egyre kevesebben váltottak jegyet az M1 metróvonal állomásain dolgozó peronőröknél. A szolgáltatást főképp a turisták veszik igénybe, akiknek a száma jelentősen csökkent a koronavírus-járvány hatására.

A csökkenő jegyértékesítés miatt, illetve a kisföldalatti állomásain szolgálatot teljesítő peronőrök védelme érdekében átmenetileg, határozatlan időre felfüggesztették a jegyértékesítést az M1 metró állomásain.

Az ideiglenes intézkedés ellenére a közösségi közlekedési szolgáltatás természetesen továbbra is csak érvényes jeggyel, vagy bérlettel vehető igénybe, amelynek meglétét a jegyellenőrök folyamatosan ellenőrzik. Az ügyfélközpontokban, a pénztárakban és a városszerte 0-24 órában működő mintegy 370 automatából továbbra is lehet jegyet és bérletet vásárolni. Az okostelefonnal rendelkező utasoknak érdemes megfontolni a mobiljegy használatát is, amely a járványidőszak során különösen biztonságos megoldást jelent.