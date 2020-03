Idén 95 milliárd forintot fordít a kormány útfelújításokra

– mondta az Információs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára csütörtökön Zsámbékon, sajtótájékoztatón.

Mosóczi László elmondta, hogy 2010 és 2019 között több mint 6000 kilométernyi utat hoztak rendbe 755 milliárd forint értékben.

2016 és 2020 között 280 milliárd forintból több mint 900 út szolgáltatási színvonala javult meg 2400 kilométeren. Tavaly a Magyar Közút nonprofit Zrt. beruházásaiban országszerte közel 160 utat sikerült megújítani, 500 kilométeren 65 milliárd forintból – mondta az államtitkár.

A koronavírus a beszedett útdíjakra is kockázatot jelent, a fuvarokban bekövetkező esetleges fennakadások negatívan befolyásolhatják a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) árbevételét – erről is beszélt a Figyelőnek adott interjújában az állami tulajdonú cég vezérigazgatója. Bartal Tamás jelezte, hogy amennyiben a járvány kitart a nyári csúcsforgalomig, akkor az e-matricás tranzakciókban is visszaesés történhet.