Ismét működik az online és az automatás jegyvásárlás

Nem bírságol meg senkit sem a vasúttársaság, ha a hiba miatt nem tudott jegyet váltani.

Negyed tizenegyre megjavították a MÁV-START internetes és automatás jegyvásárlási rendszerét, amely ma reggel óta az adatbáziskezelő-rendszer leállása miatt nem működött. Átmenetileg sem a jegykiadó automatákból, sem az internetes jegyvásárlási rendszerből nem lehetett menetjegyet váltani.

A korábban megvásárolt jegyeket pedig nem lehetett átvenni az automatákból.

A jegypénztárakban, valamint a MÁV mobilalkalmazás segítségével vásárolhatták meg menetjegyüket az utasok. (Az applikációval váltott jegyet okostelefonon is be lehet mutatni a vonatokon a jegyvizsgálóknak.) A hiba helyreállításáig az utasok a vonatokon is pótdíjmentes vehették meg menetjegyüket.

A vasúttársaság nem bírságolja meg azokat az utasokat, akik a műszaki hiba miatt nem tudtak érvényes jeggyel utazni.

Amennyiben az utasok az automatás, illetve az internetes jegyváltás meghibásodása miatt nem tudták átvenni menetjegyüket, az utazásuk megkezdésétől számított 15 napon belül, utólag igazolhatják az érvényes menetjegy meglétét. Ehhez a vonaton a jegyvizsgálók által kiállított jegyzőkönyv (ún. utasleadási lap) sorszámát és a vásárlási azonosító adataikat (felhasználói név, jegyvásárlás időpontja) kell elküldeni az ügyfélszolgálat elérhetőségeinek egyikére.