Közös cél a fővárosi kerékpározás fejlesztése

A Budapest Fejlesztési Központ és a Magyar Kerékpárosklub megállapodásának célja, hogy a Budapesten és az agglomerációban tervezett állami fejlesztések a lehető legjobban kiszolgálják a kerékpározni vágyók igényeit. Az állami és a civil szervezet rendszeres szakmai egyeztetéseket, közös kutatásokat és szemléletformáló programokat is szervez, amelyektől azt várják, hogy a kerékpározás népszerűsége tovább növekszik és évről-évre többen ülnek majd kerékpárra, így a közlekedés klímabarát, a környezet pedig élhetőbb és egészségesebb lesz Budapesten és az agglomerációban – olvasható a Magyar Kerékpárosklub közleményében.

Rendszeres szakmai egyeztetésről, közös kutatásokról és szemléletformáló programok indításáról szóló együttműködési megállapodást írt alá Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója és Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke.

A közös munka hozzájárulhat ahhoz, hogy a fővárosban és agglomerációjában a hosszú távú állami fejlesztések révén javuljanak a kerékpározás feltételei.

A fenntartható és környezetbarát közlekedés térnyeréséhez elengedhetetlen, hogy a kerékpározás népszerű és biztonságos egyéni közlekedési móddá váljon. Ezt támogathatja az állami és civil szervezet együttműködésében végzett szemléletformáló munka is, amitől a felek azt várják, évről-évre többen ülnek majd kerékpárra, élhetőbb és egészségesebb lesz a környezet Budapesten és az agglomerációban.

Az együttműködés keretében a Kerékpárosklub szakmai és lakossági észrevételek alapján javaslatokat tehet, véleményezheti a Budapest Fejlesztési Központ infrastruktúra-fejlesztési projektjeinek kerékpározást érintő részeit.

A felek a kerékpárosbarát útvonalak és kerékpárparkolók kialakításán dolgozhatnak együtt,

de a megállapodás lehetőséget teremt szakpolitikai javaslatok, Budapest várostérségét érintő stratégiák közös kidolgozására, kutatások, forgalomszámlálások végzésére, szemléletformáló kampányok, oktatóprogramok szervezésére is.

Az együttműködés első terepe az új Galvani híd és kapcsolódó úthálózata,

ahol Budapest eddigi legjobb, széles, kiemelt, teljes értékű, kétoldali kerékpáros főútvonalát szeretnék megvalósítani – ennek tervezésében a két szervezet már el is kezdte a közös munkát.

Az együttműködési megállapodás csütörtöki aláírásakor Vitézy Dávid úgy fogalmazott: „a Budapest Fejlesztési Központ kiemelt fontosságúnak tartja, hogy fejlesztéseinek előkészítése és megvalósítása során bevonja a civil és szakmai szervezeteket, és párbeszéd alakuljon ki Budapest várostérségének jövőjéről, a főváros és az agglomerációs térség összehangolt, fenntartható fejlődéséről. A most induló együttműködések sorában az első a Magyar Kerékpárosklubbal kötött megállapodás. A koronavírus-járvány tanulságai is igazolták, hogy a kerékpározás fenntartható, megfizethető, valós alternatívát jelentő egyéni közlekedési forma. Kiemelt cél tehát a magas színvonalú, a kerékpárosok igényeire szabott infrastruktúra megteremtése nemcsak a belvárosi, hanem az agglomerációs közlekedésben is. A Budapest Fejlesztési Központ által koordinált állami beruházások, HÉV- és vasútfejlesztések ehhez jelentős mértékben hozzájárulhatnak.”

Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke kifejezte reményét, hogy „a közös munka nyomán a fejlesztések kerékpárosbarát megvalósításával a Budapesten és az agglomerációban élők szívesebben választják majd autó helyett a közösségi és a kerékpáros közlekedés kombinációját, hogy eljussanak úticéljukhoz. Ez a kombinált utazási mód az európai nagyvárosokban már általános, a szemléletváltással a fővárosban és környékén élők sokat profitálhatnak a kerékpáros közlekedésben rejlő előnyökből.”

A megállapodás illeszkedik a Magyar Kerékpárosklub által először a Budapesti Közlekedési Központtal, majd az Innovációs és Technológiai Minisztériummal és a Főváros Önkormányzattal kötött formális együttműködések sorába,

melyek a szakmai munka hatékonnyá tételét és az információcserét szolgálják.