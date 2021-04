Már vonatok robognak át Budapest új vasúti hídján

Az utasokat szállító vonatok is birtokba vették hétfő reggeltől Budapest új vasúti hídját. A Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója szerint az új szakasznak köszönhetően sűrűbben, csúcsidőben 7-8 percenként is járhatnak majd a fővárost átszelő előváros vonatok, illetve több megállóhelyet is ki lehet majd alakítani.

A szakember szerint ezért épül három új megálló Budapesten a körvasúton,

a híd két oldalán Budán és Pesten, illetve az Üllői út keresztezésénél. Az új megállókkal a vonatok kapcsolódnak majd az 1-es és 2-es villamosokhoz, a rakparton meghosszabbított Budai Fonódó villamoshálózathoz, a belváros felé meghosszabbítandó H6-os ráckevei és H7-es csepeli hévhez, valamint az M3-as metróhoz is.