Mentőövet kérnek vasúti fuvarozók

A kormánynak még az idén döntenie kellene a vasúti árufuvarozás támogatásáról – elsősorban a pályahasználati díjak csökkentéséről – ahhoz, hogy az intézkedés 2020-ra, tehát az uniós rendelet által is alkalmazott referencia időszakra is vonatkozzon – mutat rá a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület. A díjcsökkentést már október óta lehetővé teszi az Európai Bizottság és Tanács rendelete azért, hogy enyhíteni lehessen a koronavírus-járvány kapcsán kialakult gazdasági válság hatásait.

Első alkalommal így a Hungrail is októberben kérte a magyar kormányt, hogy teremtse meg a hazai támogatás lehetőségét.

Számos tagállam már lépett:

Németország és Hollandia 50 százalékkal csökkentette a pályahasználati díjakat, Franciaország 100 százalékról mondott le, sőt, ezt meghosszabbította 2021 első hat hónapjára, továbbá Ausztria és Luxemburg is teljesen lemond a vállalatok által fizetendő díjakról. Egyes tagországok más kiegészítő díjak befizetését sem kérik.

A magyarországi támogatás mellett a Hungrail azzal érvel, hogy a hazai vasúti árufuvarozó vállalatok a válság miatt pénzügyileg szenvednek: az idén az általuk fizetett hálózat-hozzáférési díj 3,2 százalékkal, az áramdíj 3 százalékkal lett nagyobb, és további 15 százalékkal nőttek a költségeik a Covid-19 miatt megváltozott üzemviteli technológiák következtében.

Ráadásul az alágazat szereplői erre az évre 15 százalékos forgalomcsökkenést jeleztek előre.

A Hungrail arra is rámutat, hogy Magyarország vasúti árufuvarozási teljesítményének 80 százaléka nemzetközi, ezért kulcsfontosságú, hogy a hazai piaci szereplők versenyképes díjakat kínálhassanak, és ne kerüljék me Magyarországot egyes, lehetséges megbízóik azért, mert más tagállamokban – az ottani kedvezményeknek köszönhetően – előnyösebb ajánlatokat kapnak. A szervezet kiemeli továbbá, hogy egyes tagállamokban támogatják az egyes kocsi fuvarozást, amire várhatóan 2021 nyarán Magyarországon is sor kerül. (A kormány december elején felhatalmazást kapott arra, hogy rendeletben állapítsa meg a vasúti egyes kocsi teherfuvarozás állami támogatási program részletes feltételeit – a szerk.) Más országban támogatják a kombinált fuvarozást is, erre Magyarországon még nem került sor.

Az érintett vállalkozásoknak tehát olyan intézkedésekre van szükségük, amelyek biztosítják tevékenységük fennmaradását, versenyképességük javítását, de a pontos támogatási forma és tartalom kidolgozására nyitott az alágazat – jelenti ki a vasúti egyesület.

A Hungrail folyamatosan egyeztet az Innovációs és Technológiai Minisztériummal a pályahasználati díj csökkentéséről.

Hangsúlyozza, hogy az esetleg megítélt támogatásnak nem szabad túl bürokratikusnak lennie, és minden vasúti árufuvarozási piaci szereplő számára egyformán előnyösnek és elérhetőnek kell lennie. Meglátása szerint a pályahasználati díjak csökkentése továbbra is a legegyszerűbb és legmegfelelőbb eszköz az ágazat támogatására, de az alágazat ettől függetlenül, más formában is várja a támogatást. Ezért a szervezet benyújtotta a vasúti árufuvarozási versenyképességet javító digitalizációs és egyéb beruházások javaslatcsomagját, amely a pályahasználati díj elengedésének mértékében azaz 6,1 milliárd forintos támogatási keretre fogalmaz meg javaslatokat.