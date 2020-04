Nincs nagy hangzavar a reptéri váróban

A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér április elejére utasforgalmának mintegy 99,3 százalékát elvesztette. A korábbi gépmozgások, tehát a fel- és leszállások száma átlagosan 320 volt naponta, jelenleg ez a szám csupán 35, amelyből csak néhány repülőgép utasszállító.

2019 áprilisában az átlag napi utasszám (induló és érkező) 44 000 volt, idén ez a szám mindössze 275.

A húsvéti időszak a korábbi években rendre nagyon népszerű volt a turisták körében. 2019-ben csak a 4 napos hosszú hétvégén 1311 fel- és leszálló repülőgépet kezelt a repülőtér, összesen majdnem 190 ezer utassal. Idén a húsvéti ünnepek alatt, április 10. és 13. között csupán 1283 utas fordult meg a repülőtéren. Sajnos ez a tavasz valóban fekete tavaszként vonul majd be a repülés történetébe.

Újra üzemel az I. futópálya

A futópályák, gurulóutak, valamint a műszaki előtér szükséges éves tervezett karbantartási munkálatait – több helyi lakos kérésével összhangban – az egészségügyi vészhelyzet ideje alatt, minimálisra csökkent forgalom mellett végzi el a repülőtér üzemeltetője. A Budapest Airport az I. futópálya karbantartási munkálatait március 23-án kezdte meg, és a lecsökkent forgalomra való tekintettel úgy döntött, hogy az eredetileg tervezett több szakaszos munkavégzés helyett egy ütemben hajtja végre a teljes karbantartást. A munkálatok április második hetére befejeződtek;

az I. futópálya azóta újra üzemel.

A pályazár normál üzemelés mellett a megszokottnál jobban érintette volna a repülőtér szomszédságában fekvő települések lakosságát. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a forgalom visszaesése miatt a pályazárás csak egészen minimális hatást gyakorolt a környező települések érintett lakóközösségeinek mindennapi életére.

A II. futópályát érintő felújítási munkálatok szervezése szintén folyamatban van, azonban a járványra való tekintettel, a repülőtér üzemeltetője nem csak saját munkatársai, de a bevont vállalkozások munkatársai iránt is felelősséggel tartozik. Mivel az egészségünk megőrzése mindennél fontosabb, így a kettes futópályán elvégzendő munkálatok megkezdéséről a Budapest Airport későbbi időpontban dönt.

Megújulnak a gurulóutak és a repülőgép állóhelyek is

A Budapest Airport a járvány következtében lecsökkent forgalom időszakát fejlesztésekre, illetve olyan karbantartási és felújítási munkákra fordítja, amelyek kivitelezése a normál utasforgalom mellett nehézségekbe ütközne. A különböző festési, burkolási és felújítási munkák a repülésbiztonság növelését és – a forgalom újbóli megindulását követően – az utasélmény és a kényelem fokozását szolgálják.

A forgalommentes időszakban zajlik a gurulóút-részek cseréje, a betontáblák közötti fuga javítása és a vízelvezető lefolyók, illetve fényvető tornyok áthelyezése is, aminek köszönhetően a gurulóutak és szélestörzsű repülőgép-állóhelyek biztonságosabbá válnak.

A 2A Terminál légi oldali buszos kapuinak várakozó területe is megújul és kényelmesebbé válik, az új, akadálymentes burkolat kialakítását követően. A következő hetekben a terminálépületben és a terminál földi oldalán festési munkálatok kezdődnek, melyben a BUD csoport munkavállalói is részt vesznek, illetve a terminálépületben több helyszínen megújul a padlóburkolat is.

A felújítási projektek mellett a repülőtér műszaki és informatikai szakemberei egy sor fontos tesztet, működési próbát elvégeznek a következő hetekben,

mellyel a repülőtér biztonságos üzemeléshez elengedhetetlen rendszerek működését ellenőrzik.

Mi történik a repülőgépekkel a „kényszerpihenő” idején?

A koronavírus járvány miatt a légitárasaságok flottájának nagy része a földre kényszerült. A kényszerpihenő azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a repülőgép érintetlenül várja a válság végét a forgalmi előtéren. A parkoló repülőgépeket rendszeres karbantartással, ápolással készítik fel az üzem újra indulására; a hajtóműveket, a légikondicionáló berendezéseket a gyártó előírása alapján a szakemberek időről-időre működésbe hozzák. Sőt, vannak olyan repülőgépek is, amelyek rendszeresen „iskolakört” repülnek a repülőtér légterében, ezzel is biztosítva üzemkész állapotukat. A gyakrabban kimozdított repülőgépek számára a repülőtér-forgalmi szakemberek könnyebben hozzáférhető állóhelyet jelölnek ki.

A hosszabb ideig a betonon tárolt gépeket meg kell óvni a madarak, rovarok betelepedésétől.

A hajtóművek nyílásaira takaróponyvákat helyeznek el, míg az egyéb nyílásokat ledugózzák, és azokat a részeket, ahol a nap hatása károsíthatná a repülőgép érzékeny részeit, szükség esetén fóliával letakarják.