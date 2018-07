Rendben halad a 3-as metró felújítása

Az ütemterv szerint halad a 3-as metróvonal Lehel tér és Újpest-központ állomások közötti, északi szakaszának felújítása – tájékoztatta a BKV Zrt. a Magyar Időket.

A fővárosi közlekedési társaság beszámolója szerint építészetileg teljes körűen megújulnak az állomások – írja csütörtöki számában a Magyar Idők. Az akadálymentesítést szolgáló felvonók beépítésének előkészítése jegyében épülnek a felvonóaknák, és folyamatos a peronokhoz vezető lépcsők vasbeton szerkezetének készítése is. A mozgólépcsők lejtaknáit korszerűsítik, illetve az utasforgalmi terek esetében helyenként már a burkolási munkálatok is elkezdődtek. Hamarosan kezdetét veszi a mai kor követelményeinek megfelelő távközlési és informatikai rendszer kiépítése, valamint folyamatban van a gépészeti és áramellátó rendszer korszerűsítése is. Az északi szakasz állomásainak felújításával párhuzamosan az alagútrendszer is megújul, jelenleg szigetelésjavítási és vízelvezetés-kiépítési munkálatok zajlanak.

Azt is elmondták, hogy az északi szakasz alagútrendszerében a jobb vágány már teljes egészében elkészült, jelenleg a bal vágány bontását végzik.

Az északi szakasz hat állomásának felújítására vonatkozó szerződés értéke 24,1 milliárd forint, az alagúti munkákra vonatkozó értéke 47,8 milliárd forint. A Kőér utcai járműtelepet is fejleszteni fogják.

A BKV tájékoztatása szerint 2019-ben kibővítik a járműjavító csarnokot, a járműtelepi vágányokat részlegesen felújítják, valamint az áramellátást korszerűsítik. A társaság azokat a korábbi sajtóhíreket is megerősítette, hogy a 3-as metróvonal infrastruktúrájának felújításával összefüggésben kiírt közbeszerzési eljárások még nem zárultak le.

A Magyar Idők emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság július 10-i döntése értelmében Magyarország az európai uniós kohéziós alapból a korábbinál többet, 473,4 millió eurót (csaknem 154 milliárd forintot) fordíthat a 3-as metróvonal teljes felújítására.

A főváros és a Miniszterelnökség tavaly közös tárgyalódelegációt küldött Brüsszelbe azért, hogy megszerezzék az uniós bizottság jóváhagyását az emelkedő költségek miatt az eredeti beruházási összegnek számító 137,5 milliárd forintnál nagyobb költésekre. Az összeg lehívását a kormány támogatja. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden azt is megerősítette, hogy semmilyen más fővárosi programtól nem vesz el pénzt a 3-as metró megemelt uniós többlettámogatása.