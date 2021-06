Súlyos vonatbaleset Pakisztánban, legkevesebb 40 halott

Pakisztán délikeleti, Szindh tartományában, Daharki várostól nem messze siklott ki, eddig ismeretlen okból, a Millat Express Karacsi és Szargodha között közlekedő szerelvénye hétfőn, helyi idő szerint hajnali fél négy körül. A kisiklott vonat leszaladt a töltésről, és eltorlaszolta a vele szemben közlekedő, Sir Syed Express által használt sínpárt is. A Lahor városából induló, Karacsiba tartó vonat vezetője nem tudott időben fékezni, és belerohant a Millat kisiklott szerelvényébe, további súlyos károkat okozva abban – írja a Dawn.com.

▪At least 38 people died and 64 were injured in the train accident that took place in Sindh province of Pakistan. pic.twitter.com/ecLcEZjRuz

A két vonaton összesen több mint 1100 ember utazott, a kocsikban rekedt utasok mentésébe mostanra a helyi hatóságok mellett a hadsereg is bekapcsolódott. Az összerocsolódott, fejük tetejére állt kocsikat most nehézgépekkel próbálják megnyitni, hogy a bent rekedteket kiszabadítsák. Becslések szerint még legalább 15-20 ember lehet a roncsok között.

Több mint 50 sérültet szállítottak a közeli kórházakba, közülük többen is kritikus állapotban vannak. Imran Khan pakisztáni miniszterelnök Twitter-oldalán fejezte ki együttérzését az áldozatok hozzátartozóinak.

Shocked by the horrific train accident at Ghotki early this morning leaving 30 passengers dead. Have asked Railway Minister to reach site & ensure medical assistance to injured & support for families of the dead. Ordering comprehensive investigation into railway safety faultlines

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 7, 2021