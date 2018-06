Szervezik a vonatmustrát

Eddig huszonegy hazai vállalkozás jelez­te, hogy részt vesz a világ legnagyobb vasúti kiállítá­sán, az őszi, berlini InnoTranson. A magyarországi cégek a rendezvény öt fő részterületén belül négyen mutatkoznak be, az ötödiket, az alagútépítést kihagyják.

Már közel 2900 vállalat jelezte a világ minden részéről, hogy standot kíván állítani a szeptemberi InnoTranson. A világ legnagyobb kötöttpályás-kiállításán megmutatná magát (jelen állapot szerint) huszonegy magyarországi cég is.

A legtöbben, heten a kiállítás öt fő témakörén belül a vasút-technológia területén mutatkoznának be. Köztük a MÁV-Start Zrt., a romániai tulajdonú Grampet Debreceni Vagongyár Kft. – e cég vagongyártás mellett vagonok átalakításával foglalkozik –, továbbá a Ganz Motor Kft. is. Utóbbi társaságnak a dízelmotorok, a forgóvázak és a hajtóberendezések az erősségei. Szintén az említett kört erősíti a fém alkatrészeket több iparágnak is előállító Bálind Kft., az eCon Engineering Kft. mérnökiroda, a fémöntvényeket gyártó Euro-Metall Kft., valamint a G és G Kft., amely például vasúti kocsikat újít fel, s pályákat gyomtalanít vegyszerrel.

Hat hazai kiállító látható majd a vasúti infrastruktúra területén. Közülük kettő MÁV-érdekeltség, ezek a sínekre specializálódott MÁV-Thermit Hegesztő Kft. és a MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft. (utóbbi különböző pályadiagnosztikákkal foglalkozik). Ott lesz az Evopro, amely az ipari automatizálásban, de a fedélzeti és a távdiagnosztikában, továbbá az elektromos töltők telepítésében is jeleskedik. A Frankó Rubber Technolo­gy (esésvédelmi) gumitermékeket gyárt, ahogy a Granuflex is, míg a Metalelektro Méréstechnika egyebek mellett a közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó diagnosztikákkal foglalkozik.

Négy-négy hazai céget lehet majd látni a személyszállítás, illetve a járművek belső részének kialakítása témakörében. Az előbbiek egyike a biatorbágyi Aquis Innovo Kft., amely jegyeladó automatákat, terminálokat, okosbuszmegálló-megoldásokat, fedélzeti és járművön kívüli utastájékoztató, valamint várakozási sort kezelő rendszereket tervez és gyárt, mindehhez testre szabott szoftvermegoldásokat kínál. Januárban számolt be arról, hogy 117 érintőképernyős, kártyaolvasóval el­látott jegykiadó totemre cseréli a Magyar Postánál működő régi nyomógombos totemeket, amelyeket rekordidőnek számító egy hónap alatt gyártott le.

Más zászló alatt Több ismert magyarországi vasúti cég nem közvetlenül, hanem külföldi anyavállalatán keresztül szerepel majd a rendezvényen. Ilyen az alumínium kocsitestet, valamint forgóvázat gyártó, továbbá pusztaszabolcsi karbantartó bázissal is rendelkező szolnoki Stadler Kft., amelynek svájci anyacége állít majd standot – két másik leányvállalatával együtt –, vagy a német Siemens, amely közleménye szerint „a hálózatba kapcsolt mobilitás jövőjét” fogja bemutatni. Hasonló a helyzet a francia hátterű Alstommal, a svájci–svéd ABB-vel, a német Knorr-Bremsével és a francia Thales Grouppal, sok más tekintélyes társaság mellett.

