Szinte mindenkivel megbeszélik majd a biciklisávok sorsát

A többi között társadalmi konzultáció, érintett civil szervezetekkel és kerületi polgármesterekkel való egyeztetés és szakmai vélemények alapján, az iskolakezdés miatt várhatóan megnövekedő közlekedési terhelés figyelembevételével dönt a fővárosi vezetés az ideiglenes biciklisávok sorsáról – közölte Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes pénteken a Facebook-oldalán.

A főpolgármester-helyettes bejegyzésben Fürjes Balázs a főpolgármesternek küldött levelére reagált.

A Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára levélében arra kérte Karácsony Gergelyt, hogy szüntesse meg a Nagykörúton, az Üllői út belső szakaszán és más forgalmas budapesti főútvonalakon „a budapestiek megkérdezése, a beígért társadalmi párbeszéd nélkül és szakmai hatástanulmányok hiányában”, kísérleti jelleggel kialakított ideiglenes sávlezárásokat, valamint „fejezzék be az autósüldözést”, az autóval közlekedők megbélyegzését és elítélését.

Bejegyzésében Dorosz Dávid azt írta, a „közösségi párbeszéd” a témában augusztus 31-ig tart, utána a főpolgármester a szakmai munka eredményének és az élhető Budapest programjának megfelelően ismerteti döntéseit a budapestiekkel.

Az iskolakezdés miatt várhatóan megnövekedő közlekedési terheléssel kapcsolatban szerinte a kormánynak is lenne teendője, például hogy támogassa Karácsony Gergely csúsztatott tanításkezdésről szóló kezdeményezését, amelyet az állami iskolafenntartóknak tett a reggeli tumultus elkerüléséért. Továbbá ha az állami beruházással kapcsolatos „bizonytalankodás” az M0-son nem terheli tovább az M3-M1-M7 átmenő forgalmával a főváros úthálózatát, Csepelről sem csak a Rákóczi híd-Petőfi híd érintésével lehetne eljutni az M1-es, M3-as, M6-os és M7-es autópályára – vélekedett. Hozzátette: Fürjes Balázs sávlezárások megszüntetésére tett javaslata szinte ellehetetlenítené az Üllői úton az M30 járatot.

A főpolgármester-helyettes úgy fogalmazott: „a Fidesz különböző rendű-rangú megszólalói próbálnak valamiféle autós-biciklis konfliktust gerjeszteni, a szükséges és elkerülhetetlen változásokat így láttatni”. Ez szerinte „nagy butaság”, de azt örömtelinek nevezte, hogy egy fideszes pártpolitikus „közösségi párbeszédet„ említ, a főváros ugyanis – mint jelezte – a közösséget érintő fontos kérdéseket nem valamiféle „magánügynek” tekinti, a döntéseket az érintettek bevonásával, szakmai konzultációk alapján, a budapestiek által adott felhatalmazásnak megfelelően hozza.

Komoly előrelépés, hogy azok a fideszes politikusok, akik egymással is versenyt vívnak az „árnyék-főpolgármester” szerepéért, immár elfogadják, hogy ilyen módon is lehet döntéseket hozni – talán nemcsak Budapesten, de esetleg az országban is – írta.

Közölte:

a Budapestet szerető, óvó emberek szeretnének több zöldet, tisztább levegőt, élhető környezetet, és szeretnének a lehető legkönnyebben eljutni céljukhoz.

A város vezetésének ezt a célt kell szolgálnia, ezért két kiindulópontjuk van: ragaszkodnak az élhető Budapest programjához, és reagálnak a koronavírus miatt megváltozott városi közlekedési szokásokra – tudatta.

Dorosz Dávid szerint Fürjes Balázs azt a látszatot próbálja kelteni, mintha a belvárosi közlekedési dugók a fideszes városvezetés leváltása óta lennének jellemzők, de ezt „világosan cáfolják” a budapestiek elmúlt évekből származó tapasztalatai.