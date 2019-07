Szintet lép a MÁV

Szerdán futópróbára átadják a Stadler Rail első két Fehéroroszországban gyártott alvázára a cég szolnoki üzemében hegesztett és forgóvázzal ellátott, majd a Dunakeszi Járműjavítóban összeszerelt és festett emeletes Kiss szerelvényét.

Az első vonat kigördülésekor Szepessy Tamás, a Dunakeszi Járműjavító Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, eddig 6 motorkocsi, 24 szerelvénykocsi érkezett. Az első körben 11, egyenként 600 személyes vonat készül el Dunakeszin – a gyártóbázison 80 főnek ad munkát a projekt. Tuzson Bence a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy néhány éve a dunakeszi gyár még kongott az ürességtől, most pedig tele van megrendeléssel – ma 640-en dolgoznak a gyárban, amely bármilyen vasúti feladatot el tud végezni, ami azt jelzi, a gyár jól kapcsolódott az Irinyi terv célkitűzéseihez.

A vasút megújulásának jelképei lehetnek

Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára arról beszélt, hogy az emeletes Kiss vonatok ugyanúgy jelképeivé válnak majd a magyar vasút megújulásának, mint ahogy egy évtizede annak számítanak a szintén hazai gyártású Flirt motorvonatok is. A magyar vasútépítés tradíciói erősek, a következő 1,5-2 évben az utasok az újabb megújulást tapasztalják majd. Az elővárosi vonatok kihasználtsága visszaigazolja azt, hogy ebbe az irányba kellett lépni. Az államtitkár újabb feladatként szabta meg a vonatpark egységesítését.

A szerelvények azonos utaskényelmi kiegészítőket (például hálózati konnektorokat) kapnak, majd, míg a technológiai megújítás terén 59 járművet szerelnek majd fel a legkorszerűbb vonatbefolyásoló eszközzel, aminek révén ezek a szerelvények 160 km/órás sebességgel tudnak majd közlekedni.

Az új szerelvények fogadására a vasúti pálya megújítására is szükség van – a főváros környéki vonalakon a jövő év végéig 110 kilométeren újulnak meg a sínek. Még idén átadják a Kelenföld-Százhalombatta közötti 24 kilométeres felújított szakaszt, majd jövőre Pusztaszabolcsig ér majd a felújított szakasz, s ugyancsak jövőre fejeződik be a Rákos-Hatvan vonal megújítása. Mosóczi László szerint a vidéki városokban is folynak fejlesztések – szeretnének előrelépni például az indtemoduláris központok kiépítése terén.

Ősszel már találkozhatunk a próbavonatokkal

A Dunakeszi gyártelepről kigördülő Kiss vonatok most futópróbákra Csehországba és Németországba indulnak. Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója a Világgazdaság kérdésére elmondta, a tervek szerint az ősszel már a magyar vonalakon is találkozhatunk Kiss-próbajáratokkal, ám ehhez a vonalakat is fejleszteni kell, hogy az új járművek gyorsaságát kihasználhassák és tartani tudják a menetrendet, ezzel komoly minőségjavulást érjenek el. A tervek szerint az új szerelvények 2020 januárjában-februárjában állhatnak üzembe a Budapest-Vác-Szon és a Budapest-Cegléd-Szolnok útvonalon, ahol évente jelenleg 12.5-12,5 millió utas utazik. Emellett – főként a nyári szezonban – Kőbánya-Kispestről vagy Kelenföldről indulva a balatoni vonalakon tudnak majd tehermentesíteni.

Homolya Róbert értékelése szerint versenyben van a MÁV, egy fenntartható, az utasokért harcba induló társasággá szeretnének fejlődni. A kormány szeretné egységesíteni a személyszállítást, ennek a gerince pedig a vasút lenn. Ennek a bizalomnak szeretnénk megfelelni, de erre még nem teljesen vagyunk készen – ismerte el az elnök-vezérigazgató, hozzátéve, hogy az új Kiss szerelvények ebben is segíthetnek.

10 éven belül 200 millió utas

A vasúti forgalom fele a budapesti agglomerációban bonyolódik, a 11 és a pluszban megrendelt 8 Kiss a teljes Flirt flotta felét tudja kiváltani – érzékeltette a kapacitásokat a MÁV első embere, hozzátéve, hogy reméli, a Stadlerrel kötött keretszerződést teljesen ki tudják használni, ami 40 Kiss legyártását jelentené.

A MÁV 10 éven belül 200 millió utast szeretne látni a vonalain, ami komoly elmozdulást jelentene a környezettudatosabb személyszállítás felé.

Tuzson Bence tájékoztatása szerint a 25 perc alatt a fővárosba érő, megnövelt kapacitással bíró vonatoknak köszönhetően mind többen választják majd Dunakeszin is a vasúti közlekedést – szavai szerint 678 kilogramm széndioxid kibocsással járna, ha a Pest megyei település minden Budapesten dolgozó lakója autóval és nem vonattal járna be a fővárosba.

A Flirt vonatokkal indult az eredményes kapcsolat

Peter Spuhler, a Stadler Rail AG igazgatósági elnöke szerint Magyarország a 9. ország, amelyik emeletes vonatot szerzett be a cégtől, eddig 300 ilyen kocsit szállított partnereinek a vonatgyártó. A MÁV-val folytatott hosszú, eredményes kapcsolat a Flirt vonatokkal indult, az azóta eltelt 14 évben a MÁV-nak és GYSEV-nek 140 Flirt szerelvényt szállítottak. A gyár komoly kapacitásokat épített ki Magyarországon: Puszaszabolcson és Szolnokon két üzemükbe 80 millió eurót ruháztak be, az egységekben több, mint 500 dolgozót foglalkoztatnak.