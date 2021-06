Teljesen megújul a szentendrei hév végállomása

A település egyik meghatározó fókusza ma is a H5-ös vonal végpontja Szentendrén, ahol a közlekedési funkción kívül hagyományos a kereskedelmi tevékenység is.

A Budapest Fejlesztési Központnak (BFK) és konzorciumi partnerének, a MÁV-HÉV Zrt.-nek az a célja, hogy az észak-déli hévek megújítása során a végállomás a színvonalas kereskedelmi funkciók itteni telepítését figyelembe véve készüljön el – erről is beszélt Szentendrén a sajtó képviselői előtt Vitézy Dávid, a BFK vezérigazgatója és Vitályos Eszter, európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár, aki a helyiek véleményét meghallgatva javaslatot tett a csomópont teljes megújítására a közlekedési vállalat számára.

A H5-ös szentendrei hév teljes megújítása, akadálymentesítése, a Békásmegyertől kifelé leromlott pályaállapotok megszüntetése a BFK által előkészített egyik legfontosabb kötöttpályás nagyprojekt, mely a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiában is szerepel. A H5-ös hév fejlesztése teljes egészében része Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének, amely jelenleg az Európai Bizottság előtt van.

Szentendre életében a fejlesztéssel a hév és a végállomás szerepe tovább fog nőni, hiszen a fejlesztés után a mostaninál korszerűbb, gyorsabb, sűrűbben közlekedő járművekkel akadálymentesen, néhány perccel gyorsabban lehet majd elérni Buda belső területeit, az M2 metrót, a 4-6-os és az 1-es villamosokat, kényelmesebben lehet majd átszállni a helyi és a távolsági buszokról, többen tudnak autóról, illetve kerékpárról hévre váltani.

A távlatban tervezett ötös metró, vagyis a H5-ös vonal Duna alatti összekötése a csepeli (H7) és a ráckevei (H6) vonalakkal pedig még több utast fog majd vonzani a dunakanyari térségből. Ekkor ugyanis már a pesti belváros számos pontja, és a dél-pesti agglomeráció települései is átszállás nélkül lesznek elérhetőek innen.

A következő konkrét fejlesztéseket tervezik Szentendrén az induló beruházás keretében:

Az állomás, a peronok akadálymentesítése, igényes, egyedi építészeti kialakítása.

A belváros felé vezető aluljáró akadálymentesítése.

A hév-autóbusz átszállókapcsolat magas szolgáltatási szinten, közös lefedés alatt, intermodális csomópontként történő kialakítása.

P+R parkoló létesítése 300 autó számára.

Fedett kerékpártároló (B+R) legalább 300 biciklinek.

Korszerű vizuális és hangos utastájékoztatás.

Kisebb kereskedelmi funkciók közvetlen megjelenése az állomáson, építészeti összhang az új élelmiszer-áruházzal.

Jelentősebb, könnyen megközelíthető kereskedelmi funkciók a végállomás szomszédságában.

A H5-ös hév fejlesztése során a többi megálló is akadálymentes lesz, megújul a pálya, az áramellátás, a kocsiszín és az utastájékoztatás, Szentendre és Békásmegyer között újjáépül a teljes pálya. Az északi és a déli hévek fejlesztése a BFK 2020 februári megalakulásakor startolt, ahogy ezt akkor Fürjes Balázs államtitkárral közösen bejelentettük. Csaknem egy éve kötöttük meg a tervezési szerződéseket, először a megalapozó vizsgálatok indultak. Idén márciustól már engedélyezési és kivitelezési tervek készülnek. Terveink szerint a kivitelezés 2022-től 2025-ig tart majd európai uniós finanszírozás segítségével.

A szentendreivel párhuzamosan a föld alatt összekötjük a H6-os és H7-es hévet is, és a Kálvin térig hosszabbítjuk meg őket. Az előbbi Csepelen is hosszabb lesz egy megállóval. Természetesen a déli héveken is akadálymentesek lesznek a megállók, új járművek közlekednek majd. A H5-ös, H6-os és H7-es hévek fejlesztésének előkészítése összehangoltan, a vonalak későbbi összekötésének lehetőségét szem előtt tartva halad. Mindhárom vonalra új vonatok beszerzését is tervezzük.