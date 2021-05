Újra megnyílik az elektromos kerékpár vásárlási támogatás

Az elektromos rásegítésű kerékpárok beszerzését támogató pályázatnak már a hatodik fordulója nyílik meg május 3. és 7. között

– jelentette be Schanda Tamás.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese hozzátette, a kormány eddig közel 3500 elektromos kerékpár kedvezményes megvásárlásához járult hozzá megközelítőleg 376 millió forinttal.

Schanda Tamás kitért arra is, hogy a kormány számára a teremtett világ védelme nemcsak egy jelszó, hanem valódi küldetés, ezért is alkotta meg és hajtja végre a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervet, melynek fontos eleme a közlekedés zöldítése is.

Az elektromos kerékpárok vásárlását segítő pályázat célja, hogy csökkentse a munkavállalók autóhasználatát, és egészséges, környezetkímélő kerékpározásra ösztönözze a magyar embereket a hétköznapokban is

– fejtette ki Schanda Tamás.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese a pályázat részleteivel kapcsolatban elmondta: május 3-án, reggel 8 órakor indul az elektromos rásegítésű kerékpárok beszerzését támogató, 1 milliárd forintos keretösszegű pályázat hatodik szakasza.

A támogatás maximális mértéke a vételár 50 százaléka, pedálszenzoros kerékpárok esetében legfeljebb 90 ezer forint, nyomatékszenzoros kerékpárok esetében pedig legfeljebb 150 ezer forint.

Idén tavasztól egyszerűsödött a pályázat elszámolások folyamata, így már nem szükséges benyújtani és megkötni sem az adásvételi szerződést. Csökkentek az adminisztrációs terhek is, ezzel jelentősen rövidült az ügyintézés ideje, felgyorsítva a támogatások kifizetését. A pályázat részleteiről az IFKA honlapján érhető el bővebb tájékoztatás. A dokumentumokat ebben a fordulóban 2021. május 7-én éjfélig lehet benyújtani.