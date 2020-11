Veszteséggel zár a Ryanair is

A Ryanair dúskál a pénzben, míg riválisa, az EasyJet kalapozni kényszerül, ám a járvány egyformán sújtja őket: a korlátozások miatt kapacitásuk töredékét tudják csak kihasználni a téli szezonban, és jobb időkre várnak.

Csekély vigasz a Ryanair számára, hogy a 244 millió euró­ról szóló elemzői várakozás helyett csupán 197 milliós volt a vesztesége a szeptemberrel zárult fél évben, amely gyakorlatilag a járvány első időszakát és annak lecsengését öleli föl.

Egy évvel korábban még 1,15 milliárdos profittal büszkélkedhetett az ír fapados légitársaság, amely a második hullámmal érkező sorozatos lezárások és utazási korlátozások miatt egyelőre nem tud támpontot adni részvényeseinek sem a forgalma, sem az eredménye várható alakulásáról.

Michael O’Leary is csak annyit mondott, hogy a jövő március végével záruló üzleti év második felében az elsőnél is nagyobb veszteség várható.

A Ryanair a 30 éves működése alatt egyedül a pénzügyi világválság második évében, 2009-ben zárt veszteséggel, de még akkor is szerény pluszt tudott felmutatni a nyári szezonban. Most ez sem sikerült.

A légitársaság vezérigazgatója azt már szeptemberben elismerte, hogy

az előttünk álló téli szezont megette a fene, s abban lehet reménykedni, hogy a vakcina megjelenésével lassan visszatérhet az élet és az utazási kedv a régi kerékvágásba.

O’Leary kiosztotta a brüsszeli bürokratákat és az egyes kormányokat a járvány félrekezelése miatt, szerinte a repülőtéri tesztelés, a biztonságos repüléshez szükséges egységes előírások hiánya is mélyítette a légi közlekedés válságát.

A Ryanair 38 millió utast szállít a folyó üzleti évében, szemben a bázisidőszak 149 milliós forgalmával.

Az első fél évet 80 százalékos utasszámcsökkenéssel zárta, a másodikban 5 százalékpontnyit még faragni tud a mutatón. A járatok átlagos kihasználtsága 96 százalékról 72 százalékra süllyedt.

Ahhoz kétség sem fér, hogy a stabil üzleti alapokon nyugvó Ryanair túljut a válságon.

A cégnek szep­tember végén 4,5 milliárd eurós készpénzállománya volt,

ehhez a Boeing 250 millió dollárral járult hozzá a nyáron azután, hogy a Ryanair által megrendelt 135 darab Boeing 737 MAX-ből egyet sem tudott leszállítani a modell forgalmazásának és üzemeltetésének átmeneti tilalma miatt. A Ryanair a MAX-okat érő légi katasztrófák ellenére kitart a Boeing mellett, az írek flottájában csak az amerikai gyártó gépei repülnek, míg riválisa, a Wizz Air az Airbusokra esküszik. A kárpótlási csomagról még egyeztetnek a Boeinggal, de remélik, hogy a biztonságosabbá tett MAX repülési engedélyének kiadásával a jövő nyári szezonra megérkezik, és már bevethető lesz az első 30 darabos kontingens.

Jövőre 50 százalékos kapacitáskihasználtságot tervez a Ryanair,

a társaság erős anyagi helyzetére és hatékony üzleti modelljére támaszkodva megkapja a befektetők támogatását. Részvényárfolyama csupán 1 százalékkal csökkent az egy hónapos brit lezárás bejelentését követően kiadott tegnapi gyorsjelentésre, míg az EasyJet és a British Airways anyacége, az IAG 5 százalékot meghaladó mínuszt könyvelhetett el.

Az EasyJet pénzinjekcióra szorul, hogy szeptemberrel zárult üzleti évének 845 millió fontra becsült veszteségét pótolja.

A fapados társaság ehhez minden opciót megvizsgál, ebbe az újabb állami támogatás is beletartozik. Flottája egy részének értékesítésével és lízingelt gépeinek visszaadásával a cég 900 millió fonthoz jutott, 600 milliós kormányhitelt is kapott, és részvényeseitől is beszedett 419 milliót, miközben megvált 4500 dolgozójától. Az EasyJet 25 százalékos kapacitással repül a téli szezonban.