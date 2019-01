Nincs olyan szeglete az országnak, ahol ne lehetne kapni cseh sört, az igazi fogyasztók pedig rendszeresen ellátogatnak Párkányba, a helyi Billába egy-egy rekesz autentikus cseh vagy szlovák sörért. A romantikát elsősorban a kőkemény üzlet táplálja, cseh sörrel az elmúlt évtizedben nem lehetett melléfogni a vendéglátópiacon.

Néhány héttel ezelőtt, de­cember 7-én nyitott a Rákóczi úton a Hetedik Lépcső cseh sörszaküzlet és kéz­műves­­sörbár. Ez a budapesti sörpiac erejét mutatja, ugyanis két rendkívül nagy forgalmú hely, a Neked csak Dezső és a Hrabal között nyílt meg, ráadásul nem messze több olyan kocsma is van, ahol jó cseh söröket mérnek. A hely profilja tökéletesen igazodik a mai, sörforradalomnak nevezett trendhez, ugyanis a hagyományos cseh sörmárkák mellett cseh kézműves termékeket csapolnak, és meg is kérik az árukat (900 forint egy korsó négydecis ital).

A hazai sörpiac két irányba indult el. Részben a magas minőségű exkluzív, a specialitások garmadáját mutató kézműves termékek felé, illetve az átlagosnál alacsonyabb alkoholtartalmú, ízében, minőségében prémium cseh termékek irányába.

Ezekből a kisebb alkoholtartalom miatt átlagosan 20 százalékkal többet isznak, mint egy 5-5,5 százalékos hazaiból vagy németből, illetve kézműves termékből. A cseh sörök jellemzően nem drágák, még úgy sem, hogy importnak számítanak a magyar piacon, bár a hazai ipari előállításúaknál magasabb az áruk.

A kézműves termékek terjedése megnyitotta a magyar sörpiacot a magas jövedelmű harmincas, negyvenes korosztály felé is, vagyis trendi lett sört fogyasztani.

Ugyanakkor némileg zavaros, hogy a piac miért nem mozdult a magyar specialitások vagy a német márkák irányába. Holott az itthoni gyártók is érzékelték az új szeleket a piacon, és több specialitást vezettek be (IPA, APA, dupla komlós főzet), és a bajor gyártóknál is egyre több az úgynevezett kézműves termék. Vagyis nem indokolta semmi, hogy itthon a kézműves mellett a cseh irányt válasszák a vendéglősök.

A titok nyitja a rendszerváltás időszakára vagy az elé vezethető vissza. A nyolcvanas évek legvégén és a kilencvenes évek legelején erőteljes Prága-járó szubkultúra alakult ki itthon az akkori egyetemisták között, akik a sör- és a kocsmakultúra magasabb szintjét „itták magukba”. Az utánuk következő, magasan képzett mai harmincasok ebbe a közegbe nőttek bele, és ez a generáció özönli el most Prágát és a cseh kisvárosokat október 23-án vagy a hosszú hétvégéken, és cseh sört természetesen itthon is szívesen fogyaszt. Ez az a közeg, amelyre a hazai vendéglátósok építenek a cseh kínálattal.

A titok másik nyitja elsősorban financiális. A cseh sörök nagykereskedelmi ára alacsonyabb a német vagy angol márkákénál, vagyis aki minőséget szeretne kínálni, annak kézenfekvő választás a cseh import.

A kisebb alkoholtartalom miatt alacsonyabb rajta a jövedéki adó is, vagyis összességében kedvezőbb rajta az árrés, mint a német vagy angol márkákon.

Az új trend, vagyis a cseh sörök egyúttal megalapozták a hazai kézműves termékek honi beágyazottságát is. Az úgynevezett sörértés legalább olyan felkapott lett, mint a borokhoz való viszony a harmincas korosztálynál.

Az újonnan nyílt Hetedik Lépcső a piaci folyamatokat gyúrta össze, és megpróbálja megteremteni a cseh sörújhullámot, vagyis a cseh kézműves termékeket (helyben fogyasztásra) azzal, hogy autentikus márkákat is kínál elvitelre. Igazi sörértőmágnesként működik.

A teljes cikk a Világgazdaság hétfői számában olvasható