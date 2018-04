Még mindig Gutenberg-hívők vagyunk

Átlagosan 10 000 forint körüli összeget tervezünk elkölteni az elkövetkező fél évben hagyományos, digitális és hangoskönyvekre – többek között ez is kiderül a Vatera saját, több mint 8500 felhasználó részvételével készült friss felméréséből. Elsősorban a gyermekkönyvek, bestsellerek, szakkönyvek, történelmi és fantasztikus regények pörögnek. A beszerzésben egyre nagyobb szerepet kap az e-kereskedelem: a válaszadók 40 százaléka vallotta, hogy főként online vásárolja meg a könyveket.

A felmérésben résztvevők harmada 5-10 ezer forint közötti összeget tervez a következő fél évben könyvekre költeni, 25 százalékuk 10-30 ezer forint közötti keretet határozott meg, míg 18 százalékuk 5000 forint alatti húzta meg a határt. A könyvekre szánt alacsonyabb összeg részben azzal is magyarázható, hogy a válaszadók 39 százaléka több mint 250 kötettel rendelkezik otthonában, 17 százalékuk pedig kisebb könyvtárat, legalább 1000 példányt halmozott fel háztartásában.

Az újat szeretjük, de a régit is keressük

A válaszadók többsége az új könyveket preferálja (50 százalék), szintén sokan vásárolnak vegyesen új és régi példányokat (37 százalék), és csupán kevesen keresik kimondottan a használtakat (12 százalék). Használt könyveket elsősorban akkor keresünk, ha már nem érhető el a keresett termék (53 százalék), de természetesen azért is, mert szeretnénk olcsóbban hozzájutni a vágyott olvasmányhoz (39 százalék). Míg a gyűjtők igazi ritkaságokra is bukkanhatnak közöttük (17 százalék), addig egyesek a környezettudatosság miatt ragaszkodnak hozzájuk (7 százalék).

Harry Potter továbbra is elvarázsol bennünket

A gyermek- és ifjúsági könyvkiadás a hazai könyvpiac egyik húzóágazata körülbelül 29 százalékos részesedéssel. Nem meglepő tehát, hogy a vaterázók közül is ilyen kötetek vásárlását tervezik a legtöbben. A hölgyeknél ez az arány kiugró, 43 százalék. A legutóbb vásárolt és a beszerzendő ifjúsági könyvek toplistásai a Harry Potter sorozat és Bartos Erika mesekötetei voltak. A bestsellerek is nagyon népszerűek, ami a nők második kedvenc kategóriája (37 százalék), de minden bizonnyal klasszikus regényeket (24 százalék) is fognak vásárolni az elkövetkező fél évben.

A férfiak főként szakkönyveket, kézikönyveket terveznek beszerezni (32 százalék), míg a kikapcsolódást a történelmi (24 százalék) és a fantasztikus regények, sci-fik és thrillerek (22-22 százalék) jelentik számukra.

A felmérésben a legutóbb megvett és a kívánságlistán lévő könyvek között is Dan Brown: Eredet című regényét jelölték meg a legtöbben, de fej-fej mellett végeztek az élmezőnyben Ken Follett és Danielle Steel művei is.

Még mindig Gutenberg-hívők vagyunk

A friss kutatás szerint továbbra is a hagyományos, papír alapú könyveket részesítjük előnyben (87 százalék), és még a 25 év alattiaknál is csak néhány százalékkal volt alacsonyabb ez az arány. Szeretjük a sajátos hangulatukat (70 százalék), kényelmesebb számunkra az olvasásuk (55 százalék), és még az illatuk is elvarázsol bennünket (45 százalék). Alig akadnak olyanok, akik elsősorban, illetve kizárólag e-könyvet olvasnak (9 százalék), ugyanakkor ez az arány a kiemelkedő jövedelműeknél meglepően magas (23 százalék). Hasonlóan viszonyulunk a külföldön igen népszerű hangoskönyvekhez is: a válaszadók többségének egyáltalán nincs ilyen „olvasmánya” (73 százalék).

Könyvrekordok az online piactéren

A felmérést végző Vatera könyv kategóriájának történetében a rekordnap 2015.12.09-én volt, amikor nagyjából percenként gazdára talált egy kötet, összesen több mint 11,2 millió forint értékben.

A felmérésben győztesként kikerülő gyermekkönyv és ifjúsági irodalom kategória havonta átlagosan 2,9 millió forintos forgalmat ér el az online piactéren, a regények pedig ennél is többet, jellemzően 4,5 milliót tesznek ki.

A legnagyobb értéket mégis az antik könyvek képviselik, átlagos havi 5,6 milliós forgalmukkal. Ebben a kategóriában található a jelenleg legdrágább ritkaság is, egy enciklopédia a 18. századból, amelyet több mint 4,8 millió forintért hirdetnek.