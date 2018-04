Megvásárolhatja a japán Takeda a Shire-t

Az ötödik ajánlatával végül célba ért a japán Takeda, amely az év eddigi legnagyobb gyógyszeripari fúzióját hajthatja végre az ír Shire megvásárlásával.

A Japán és egyben egész Ázsia legnagyobb gyógyszergyártóját irányító francia Christophe Weber március 28-án tette meg első ajánlatát, amely 41 milliárd fontról szólt, innen araszoltak fel egészen 46 milliárd fontig (64 milliárd dollár). A keddi ajánlatot már elfogadásra javasolja a részvényeseknek a Shire menedzsmentje.

Az írek eddig az ajánlatokban a részvény és készpénz arányát kifogásolták, mert a japánok döntően saját részvényeikkel fizettek volna.

Kezdetben a Takeda a részvényenkénti 44 fontból 28-at adott volna értékpapírban, míg 16-ot készpénzben. A kötelező ajánlattételre rendelkezésre álló határidő közeledtével fokozatosan emelték a licitet, végül 49,01 fontos részvényenkénti ajánlatnál kötöttek ki 27,26-21,75 fontos megosztásban.

Ezzel a megoldással a Shire 50 százalékos részesedéshez jut az új, közös vállalatban. Az ajánlat kereken 25 százalékos prémiumot hoz a Shire keddi záróárához képest.

Tegnap a londoni tőzsdén jegyzett cég 1 százalékos eséssel nyitott, míg a Takeda 6 százalékot zuhant a tokiói kereskedésben azokra a félelmekre, hogy ígéretes, de az anyagi lehetőségeit messze meghaladó ügyletbe bonyolódott az írekkel. A Takeda kurzusa az első ajánlat óta 17 százalékot zuhant.

Élénken kísért az utángyártott medicinák piacán világelső Teva esete, amely 2015-ben a szintén ír Allergan generikus üzletágáért fizetett – szakértők szerint – értelmetlenül magas összeget, mígnem tavaly belebukott a 40,5 milliárd dolláros ügyletbe.

Az izraeliek drasztikus költségcsökkentési programot és eszközeladásokat hirdettek meg, hogy felszínen tudjanak maradni.

Az Allergan egyébként most is képbe került a Shire felvásárlása kapcsán, de végül nem tett ajánlatot, s ezzel nem növelte tovább a már így is hatalmas, 30 milliárd dolláros adósságállományát. A figyelemhiányos hiperaktivitás zavar (ADHD) kezelésében piacvezető, a vérzékenység és az emésztési zavarok gyógyításában élenjáró Shire is erő felett terjeszkedett az utóbbi időben, és máig nyögi a legutóbbi, 2016-os szerzeményének, a Baxaltának 32 milliárd dolláros számláját – emlékeztet a Reuters.

