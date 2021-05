A kukoricahibridek lehetnének a L. A. C. Holding Zrt. bővítésének alapjai

Martonvásári kukoricahibridekre is alapozva bővíti kereskedelmi kapcsolatait Kazahsztánban az L. A. C. Holding Zrt., az ottani jelenlét pedig Üzbegisztánban, Kirgizisztánban és Tádzsikisztánban is jó esélyeket ad a piacépítésre. A vetőmagokon kívül az agrár-szaktanácsadásban és az állattenyésztési technológiákban látnak nagy potenciált.

Már több mint 15 éve tart fenn saját irodát Kazahsztánban az L. A. C. Holding Zrt., most pedig kiterjeszti tevékenységét a környező közép-ázsiai országokra is – mondta a Világgazdaságnak Nagy Péter, a cég kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

A fő csapásirány a martonvásári hibridkukorica-vetőmagok eladása, ami az L. A. C.-nek azért is jó lehetőség, mert Kazahsztán a világ kilencedik legnagyobb országa, és a közeli tervek szerint meg akarja emelni a kukorica-előállítási területet – néhány éven belül 1 millió hektárra.

Az L. A. C. a kukoricahibrideket nemesítő és a vetőmagokat előállító martonvásári Marton Genetics cégcsoporttal közösen létesített egy konszignációs raktárt Kazahsztánban, Almati mellett, ami megkönnyíti az értékesítést. Néhány hete ment oda egy 4 ezer zsákos vetőmagszállítmány. Ennyi vetőmag 4 ezer hektárra elég, tehát van még potenciál a növekedésre, így idén még újabb szállítmányt küldenek ki. A raktár előnye, hogy nem kell kifizetni az áfát és a vámot, erre csak akkor kerül sor, ha már eladták a terméket. Így sokkal egyszerűbb kiszállítani vetőmagokat, mert azok jól tárolva két-három évig még eladhatók.

A kiszállítás egyelőre meglehetősen drága: kamionnal történik, Ukrajna megkerülésével több mint 5 ezer kilométert utaznak a magok, és a fuvar – mivel visszafelé üresen jönnek a kamionok – már annyira megdobta a vetőmag árát, hogy az áfa-, illetve vámfizetési haladék nagy segítség az értékesítésben.

Az L. A. C. egyik fő tevékenysége ugyanakkor éppen a vasúti cargoszállítmányozás, amit a cégcsoport egy tagja, a CER Cargo végez. A MÁV-REC Kft. pedig, amely szintén az L. A. C. Holding tagja, Záhony mellett egy nagy konténerterminált tervez, a CELIZ konzorcium keretein belül. Ha ez beindul, akkor a Kazahsztánba történő szállítások is más dimenzióba kerülnek – értékelt Nagy Péter.

A konszignációs raktár egyfajta hídfőszerepet is betölthet, földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a térségbeli terjeszkedés alapja lehet, ebből a raktárból Üzbegisztánt, Tádzsikisztánt és Kirgizisztánt könnyen el tudják látni.

Nagy Péter és Sándorfy András, a Marton Genetics cégcsoport vezetője a közelmúltban egy kormánydelegációval járt a térségben, és tárgyalt a tádzsik agrárminiszter-helyettessel. Meg is állapodtak abban, hogy a Kazahsztánba érkező vetőmagokból fajtakísérleteket végeznek ott is. Segíti az ilyen megállapodásokat, hogy az Eximbank már Kazahsztánban is nyitott külképviseleti irodát, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig bejelentette, hogy ötmilliárd forintos magyar–kirgiz fejlesztési alapot hoznak létre, amely a magyar cégeknek abban segít, hogy – más iparágak mellett – Kirgizisztán mezőgazdasági modernizálásában is részt vegyenek.

Sikerült felvenni a kapcsolatot a kirgiz agrárminiszter-helyettessel is, akivel szintén abban állapodtak meg, hogy

fajtakísérleteket folytatnak ott, illetve tisztázzák a regisztrációval és a beszállítással kapcsolatos tudnivalókat.

Ez azért különösen fontos, mert – és ez Tádzsikisztánra és Kirgizisztánra is igaz – helyi támogatás csak azoknak a termelőknek jár, akik regisztrált magokkal foglalkoznak.

A fajtakísérletet egyébként más hibridekkel is összevetve folytatják, ami megmutatja, hogy a magyar vetőmagok hogyan veszik fel a versenyt az ott használt más vetőmagokkal. A cél nem az, hogy a nagy multikkal harcoljanak a helyi piacért, de arról meg vannak győződve, hogy a magyar vetőmagoknak is helyük van az ottani piacon. Az eddigi tapasztalatok szerint a magyar kukoricahibrid-vetőmagok az ottani klímához kifejezetten jók, és általánosan is igaz, hogy a magyar hibridek bármelyik más hibriddel föl tudják venni a versenyt.

Az agrár-szaktanácsadási tevékenység már folyamatos Kazahsztánban, a tádzsik és a kirgiz piac ebben a tekintetben is új lesz.

A kukorica-vetőmag nagyon jó láncreakciót képes elindítani, hiszen ha van táp, az jó alapot adhat az állattenyésztésnek

– mondta Nagy Péter. Erre pedig rá lehet építeni a helyi előállítást is, amelynek nagy előnye, hogy nincsen áfa és vám, a helyben előállított terméket pedig a különböző licencdíjak megfizetése után lehet Kazahsztánból reexportálni Kínába, illetve a szomszédos országokba.