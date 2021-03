Csúcsra járt tavaly az agrárgépeladás

A koronavírus-járvány ellenére sem tört meg tavaly a mezőgazdasági gépek értékesítésének a korábbi években tapasztalt dinamikus növekedése, az eladások tavaly újabb rekordot értek el. A mezőgazdasági gép- és alkatrészforgalom – a 2019-es, szintén rekordnak számító 236,3 milliárd forint után – meghaladta a 256 milliárd forintot az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) összefoglalója szerint.

A gépkeresletet már egyre inkább szakmai szempontok és a valós igények generálták.

Az elmúlt év rendhagyó volt, mert a koronavírus-járvány mellett számos hátráltató tényező is befolyásolta a mezőgazdasági szereplők munkáját: volt aszály és fagy, de zavart okozott az afrikai sertéspestis és a madárinfluenza is. A koronavírus márciusban tört be, és bár a 2020-as év kifejezetten biztatóan indult a gépberuházások szempontjából, a járványhelyzet hatott a mezőgazdasági gépek gyártására is: a gyártókapacitások csökkentek, a géppiac forgalma pedig megtorpant 2020 tavaszán.

Negatívan hatott a forint-euró árfolyam is, de a gyártók áremelései szintén gátolták a növekedést.

Az AKI statisztikái szerint azonban év első fél év után már élénkült a mezőgéppiac, és a kezdeti nehézségek ellenére év végére rekordforgalom született a mezőgazdasági gépek és alkatrészek piacán. A gazdaságok kevesebb gépet vásároltak ugyan, de ezekre együtt rekordösszeget költöttek. Az AKI szerint a mezőgéppiac alakulását a jövőben is elsősorban az elöregedett gépek cseréje és a termelési irányok határozzák meg.

Új mezőgazdasági gépekre és eszközökre tavaly 193 milliárd forintot költöttek a gazdálkodók, ami – a néhány területen történt mennyiségi visszaesés ellenére – 5 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

Alkatrészekre 63,1 milliárd forintot fordítottak, 13 százalékkal többet, mint 2019-ben.

Figyelemre méltó, hogy a fejlesztéseket – néhány kisebb pályázati lehetőségtől eltekintve – már nem a támogatások, hanem inkább a legmodernebb technológiák és a megvalósításukhoz nélkülözhetetlen technikai eszközök iránt felgyorsult kereslet generálta. A gépberuházási döntéseknél sok esetben az innováció, a korszerűsítés és a klímaváltozás a fő szempont, ami az AKI kutatói szerint egyben válasz a munkaerővel kapcsolatos kihívásokra is. A saját források és a kisebb pályázati lehetőségek mellett a gazdálkodók jelentős része bankhitelekből vagy kedvező hitel- és lízingkonstrukciók segítségével vásárolt.