Jelentősen megugrottak a traktoreladások

A DataHouse által közzétett eladási adatok szerint szeptemberben 266 új traktort helyeztek forgalomba, 40 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Február óta első ízben fordul elő, hogy az idei traktorértékesítések volumene jelentősen meghaladja az egy évvel korábbi értékeket – írja az Agroinform.hu.

A koronavírus-járvány kitörése után jelentős bizonytalanságot tapasztaltunk a gazdálkodók körében. Ebben az évben elmaradt a nagy értékű gépbeszerzések tavaszi szezonban tapasztalható kiugrása, a gazdák ehelyett olyan, a gazdálkodás szempontjából nélkülözhetetlen termékek megvásárlására koncentráltak, mint a vetőmagok, növényvédő szerek és a műtrágyák. Az óvatosságot tovább fokozta a tavasz első felében tapasztalt rendkívül aszályos időszak is

– mondta el Bolyki Bence, az Agroinform.hu ügyvezetője.

Az előző évekhez hasonlóan az idei első három negyedévben is a 8 tonnánál nagyobb traktortípusokból fogyott a legtöbb: a teljes eladások 57 százaléka ebben a szegmensben zajlott. A márkák közül egyre nagyobb arányban emelkedik ki a John Deere: idén az eladások több mint 23 százaléka ehhez a márkához köthető, a második legnépszerűbb márka, a Claas kevesebb mint 9 százalékkal követi a piacvezetőt. Jelentős átrendeződésen van túl a traktorpiac: a néhány éve még piacvezető MTZ idén már alig generált forgalmat, a belorusz cég gépeit a környezetvédelmi előírások szigorodása miatt jóval kisebb arányban helyezték idehaza üzembe.

A használt gépek piacán szintén jelentős felfutás tapasztalható az Agroinform.hu online mezőgazdasági piacterének statisztikái szerint. Míg augusztusban csupán egy, szeptemberben már 17 százalékkal több traktorhirdetést töröltek eladás miatt a hirdetési felületen, mint egy évvel korábban.

A következő hónapok kilátásai szintén kedvezőek.

A vásárlások felfutását rendre megelőzi az online keresések megszaporodása. Az Agroinform.hu szeptemberben a keresések számának 18 százalékos növekedését mérte, ami arra utal, hogy a következő hónapokban akár a szeptemberi szintet is meghaladó beszerzési volumenre számíthatunk. Ily módon év végére akár be is hozhatja lemaradását a piac, ami jelenleg időarányosan még több mint 5 százalékkal marad el a tavalyi szinttől. Ezzel a kedvező forgatókönyvvel ismét nőhet gépesítettség műszaki színvonala, amivel a hazai mezőgazdaság közeledni tud a nyugat-európai országokban tapasztalható szinthez